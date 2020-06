CS_ 19/06 #BLM #AFROITALIANS OUT LVDUP – La Vittoria Di Un Perdente di Equipe54

Il 19/06 fuori su Spotify e Apple LVDUP – La Vittoria Di Un Perdente, il nuovo brano di Equipe 54 (crew afroitaliana:Tommy Kuti, F.U.L.A., Roy Raheem, Yank e Slim Gong) e prodotta da Yves the Male è un vero e proprio grido di battaglia dalle sonorità Afrobeats, accompagnato dal video, diretto da Jacopo Zampolini.

Il video è stato girato durante la manifestazione BLM, a Milano (7/06), scendendo in piazza insieme a migliaia di giovani Afroitaliani. Infatti, è questo un vero e proprio documento storico, il cui veicolo principale di protesta è stata la musica, elemento fondamentale della cultura Black.

Le strofe sono un inno all’integrazione: gli artisti utilizzano un linguaggio multilinguistico, infatti le parole in Wolof, Yoruba e Pidgin English si mescolano all’Italiano.

LVDUP – La Vittoria Di Un Perdente. – il grido di una generazione che vuole farsi sentire.

“La mia gente grida oh, finché non è finita, ed io lo faccio per la gente, per la vittoria di un perdente, a quelli come me non hanno regalato niente”.

“Una vera presa di posizione, che, come moltissimi altri Italiani di seconda generazione, si sono sentiti esclusi e figli di un’Italia che ben poco sa di noi.”

Mi piace portare alla vostra attenzione le parole di uno dei membri di Equipe 54, Roy Raheem:

“I movimenti delle ultime settimane mi hanno fatto davvero pensare a cosa io stia facendo come essere umano, figlio, musicista, e (perchè no?) come futuro padre. Mi hanno fatto realizzare che al di la’ dell’affermazione personale, per certi versi, il fatto che appartenga ad una cosiddetta “minoranza”, mi investe del dovere di eccellere, perchè una mia vittoria non sarebbe più solo la mia.

Io, Roy Raheem, combatto perchè NESSUNO ha il diritto di dire a NESSUNO chi è e cosa può fare. Il resto fan**o.

Con Equipe 54 combatto per lasciare qualcosa in cui mia nipote, il mio vicino e tutte le persone che potrebbero rispecchiarsi in me possano credere, un qualcosa di più grande.Venerdì esce un altro tassello di questo mosaico!”

Redazione