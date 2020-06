“20 anni che siamo Italiani” su Rai1

Tre serate in compagnia di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Una coppia inedita per raccontare i loro primi vent’anni da Italiani, da quando Gigi D’Alessio ha fatto il suo primo exploit nazionale a Sanremo a quando Vanessa Incontrada è arrivata in Italia, diventando subito un volto familiare e popolare

Questo curioso anniversario sarà al centro di tre serate su Rai1, alle 21.25, a partire da sabato 20 giugno che permetteranno ai due artisti e ai loro grandi ospiti di raccontarsi e raccontare anche come sono cambiate le usanze, i modi e i gusti degli italiani che hanno accompagnato la loro vita.

Una grande orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino sarà il nucleo musicale dello spettacolo e non solo. Saranno tante le sorprese musicali che uniranno Gigi e Vanessa insieme ad artisti che in questi ultimi due decenni sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti.

Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un atmosfera leggera e divertente che renderà lo show unico e particolare.

“20 anni che siamo italiani” è un programma di: Martino Clericetti, Max Novaresi, Monica Parente, Luca Parenti, Giovanna Salvatori, Walter Santillo, Paola Vedani. Scenografia: Giuseppe Chiara. Regia: Fabrizio Guttuso Alaimo.

Redazione