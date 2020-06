CS_ MUSICA: Virginio vince il Premio “Miglior testo”al Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera

Virginio vince il Premio “Miglior testo”

al Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera

PS Post Scriptum, l’ultimo singolo di Virginio, la cui regia è di Tommaso Ranchino, si è aggiudicato il Premio miglior Testo della XIII edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera, la cui finale si è svolta lo scorso sabato 20 giugno.

La canzone racconta come la musica sia in grado di abbattere qualunque tipo di barriera. Il testo è tratto dalla poesia dell’ex detenuto Giuseppe Catalano, grazie al progetto “Parole Liberate, Oltre il Muro del Carcere”, volto a sensibilizzare sulle tematiche del carcere e sulle condizioni delle persone detenute. «Questa canzone è un inno ad andare oltre il muro che abbiamo davanti, sia esso fisico o mentale, sia esso reale o interiore. A parer mio la musica è l’unico vero mezzo in grado di portare questo messaggio in maniera inequivocabile e prorompente. Questa poesia veniva recitata da Gabriel Garko durante il Festival di Sanremo. Cercavano un artista che potesse mettere in musica quelle parole, dopo che l’aveva fatto il mitico Ron nell’edizione precedente, e io ho subito sposato la causa»

Il video, diretto da Tommaso Ranchino e prodotto da MP Film, è realizzato in un ex carcere di Roma. Incentrato sui due protagonisti, l’attore Giulio Dicorato e Virginio stesso, accompagnati dalla violoncellista Fabrizia Pandimiglio, si sviluppa tra opere d’arte attualmente in fase di

restauro.

PS Post Scriptum edito da Roberto Mancinelli per Imean Music & Management/Saifam è disponibile gratuitamente su Spotify.

Redazione