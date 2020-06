CS_Erica Mou// In tour con “Nel Mare c’è la sete”

Erica Mou

Nel Mare c’è la Sete

Presentazioni e spettacoli

03/07 – Roma – Bibliobar – presentazione romanzo

10/07 – Polignano a Mare (BA) – Il libro possibile – presentazione romanzo + recital su Alda Merini

29/07 – Foggia – Villa comunale – presentazione romanzo

02/08 – Bisceglie (BT) – Mondadori Bookstore Vecchie Segherie Mastrototaro – presentazione romanzo

07/08 – Rivalta di Torino (TO) – Borgate Dal Vivo – spettacolo

11/08 – Lucugnano (LE) – Palazzo Comi – presentazione romanzo

12/08 – Spongano (LE) – Vicoli d’Estate – presentazione romanzo

20/08 – Corigliano d’Otranto (LE) – Castello Volante – SEI Festival – spettacolo

23/08 – Trabocco Sasso della Cajana Vallevò (Ch) – Paesaggi Sonori – presentazione romanzo al mattino

29/08 – Bisceglie (BT) – Libri nel Borgo Antico – presentazione romanzo

26/09 – Cagliari – Libreria Il Bastione – presentazione romanzo

Calendario in aggiornamento

L’estate 2020 vedrà in tour anche Erica Mou, con due progetti diversi ma uniti da un unico filo conduttore: “Nel mare c’è la sete”, il libro da poco pubblicato dalla cantautrice pugliese, edito da Fandango Libri.

Erica sarà in tour in tutta Italia tra librerie e festival con le presentazioni, che saranno un viaggio introduttivo al suo romanzo d’esordio, e con uno spettacolo ispirat al libro stesso.

Musica e letture si fondono sul palco come in un’unica lunga canzone, per raccontare una storia che riesce a diventare anche nostra.

La cantautrice pugliese propone, imbracciando la chitarra e con l’utilizzo di loops ed elettronica dal vivo, le canzoni del suo repertorio insieme ad alcune rivisitazioni di classici della musica italiana, che fanno da colonna sonora alle letture tratte dal romanzo.

La Mou ci racconta il coraggio di sentire, di scegliere, di rompere gli schemi alla ricerca della libertà, demolendo la retorica zuccherosa delle relazioni d’amore e mostrandoci come dietro la perfezione possa nascondersi un doppio fondo inaspettato.

Nella tappa di Polignano a Mare, in occasione del Festival Il Libro Possibile, Erica omaggerà anche la poetessa Alda Merini con lo spettacolo “Fate l’amore… recital per Alda”, insieme al regista e poeta Cosimo Damiano Damato

Redazione