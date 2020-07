CS_IL RITORNO DEL PULCINO PIO… disponibile il video inedito di GIGIBABALULÚ!

IL RITORNO DEL



DISPONIBILE IL VIDEO INEDITO DI

GIGIBABALULÚ

Con 4.6 MILIONI di iscritti e oltre 2.500.000.000 di visualizzazioni, il canale YouTube PULCINO PIO TV è ancora oggi il canale di musica con più iscritti in Italia.

Con il lancio del video di GIGIBABALULÚ il canale si trasformerà in una vera “TV” per ragazzi, con nuove sezioni, nuove playlist e nuovi personaggi, anche “umani”.

Direttamente dalla PIO’s FARM, non solo video musicali ma video educational, tutorial, oltre a una serie di storie e racconti.

Questa è solo la prima delle tante novità di un nuovo, e ben più articolato progetto editoriale, curato in prima persona da Virginia Dantas e Daniela Benvenuti insieme ad un team di esperti, tra cui autori teatrali, televisivi, psicologi dell’infanzia ed educatori, che porterà (da qui a settembre) il PULCINO PIO sui più importanti social network tra cui TikTok e Instagram.

La super visione del progetto rimane a Bruno Benvenuti (Radio Globo), per la parte prettamente commerciale e a Max Moroldo (DIY Italia), per quanto riguarda l’aspetto musicale.



“Ci sono voluti anni per trovare il team giusto. Oggi siamo pronti ad un rilancio in grande stile grazie alle eccellenze con le quali abbiamo raggiunto accordi. PIO è cresciuto, così come la sua grande “famiglia”, e aveva bisogno di un progetto ambizioso, come quello che stiamo ultimando. Sono più di venti le figure professionali che hanno messo la propria esperienza al servizio di quello che, ancora oggi, è il fenomeno italiano con i numeri più alti nel “family entertainment” e nell’area “kids”. Questo per noi di Radio Globo è motivo di orgoglio” ha dichiarato Bruno Benvenuti.

Il progetto del PULCINO PIO ha fatto il giro del mondo, è stato tradotto in 11 lingue (tra cui il cinese, il russo, il tedesco, il coreano), ma sono stati i paesi latini come Messico, Spagna, Argentina e Italia a dare i risultati migliori: 5 volte disco di platino in Italia; 3 volte platino in Mexico; disco d’oro in Francia, Olanda e Belgio; YouTube Gold Creator Award e YouTube Silver Creator Award.

“Da qui a settembre saranno 4 i video che pubblicheremo, in attesa delle grandi novità di settembre che prevedono, tra le altre cose, anche l’uscita di un nuovo album di inediti, di un progetto natalizio e soprattutto del lancio di nuovi “characters” che avranno un ruolo fondamentale anche a livello musicale: aspettatevi delle belle sorprese!” annuncia Max Moroldo.

