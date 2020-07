CS_RANDOM: è online il video di “SONO UN BRAVO RAGAZZO UN PO’ FUORI DI TESTA”, il singolo estratto dall’Ep da oltre 15 milioni di stream “MONTAGNE RUSSE”.

RANDOM

ONLINE IL VIDEOCLIP DEL SINGOLO

“SONO UN BRAVO RAGAZZO UN PO’ FUORI DI TESTA”

estratto dall’Ep da oltre 15 milioni di stream

“MONTAGNE RUSSE”

È online il video di “SONO UN BRAVO RAGAZZO UN PO’ FUORI DI TESTA” di RANDOM, artista che nonostante la giovane età con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone. Il singolo è estratto dall’Ep “MONTAGNE RUSSE” (My Own Family & Visory Records, licenza esclusiva Believe) che ha raggiunto in meno di un mese oltre 15 milioni di stream.

Il videoclip del brano, prodotto daAndrea Giampaolo e girato in piano sequenza da Lorenzo Catapano, mostra RANDOM sulla spiaggia della sua Riccione accompagnato da alcuni ballerini della scuola di Amici,tra cui Andreas Müller che ne ha curato la coreografia insieme a Veronica Peparini.

Ad oggi l’artista conta oltre 115 milioni di stream su Spotify e oltre 30 milioni di visualizzazioni su Youtube! Il singolo “SONO UN BRAVO RAGAZZO UN PO’ FUORI DI TESTA” ha raggiunto nel primo mese oltre 11 milioni di stream ed è stato inserito in oltre 150 mila video su TikTok, piattaforma sulla quale Random conta oltre mezzo milione di visualizzazioni e un seguito in continua crescita. Ha scalato le classifiche delle piattaforme digitali: nella top10 di Spotify, nella Top20 di Apple Music, nella top10 di ITunes, nella Top20 di Shazam (in continua crescita). Il singolo si è fatto spazio in numerose playlist su tutte le piattaforme streaming, tra cui la “New Music Friday”, la “Top50 – Italia” e la “Hots Hits Italia” di Spotify.

L’Ep “MONTAGNE RUSSE”, scritto dallo stesso RANDOM e prodotta da Zenit, è composto da 8 brani: gli inediti “Frasi fatte”, “Soli al mondo” feat. Ernia e“Police” feat. Emis Killa, i brani che hanno fatto scoprire Random “Chiasso” (doppio platino) “Scusa a a a”, “Rossetto” (disco d’oro), il singolo uscito a marzo “Marionette” feat. Carl brave e l’ultimo singolo“Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”.