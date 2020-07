C.S._Mare e Miniere prosegue il 3 luglio a Sarroch con il recital Luxìa Contus de fèminas e maìa e il 5 a Nora con lo spettacolo Il Divino Cammino

Dopo il successo del concerto per piano solo di Rita Marcotulli che ha aperto la tredicesima edizione di Mare e Miniere, la rassegna proseguirà venerdì 3 luglio alle ore 21,00 a Sarroch nei Giardini di Villa Siotto con lo spettacolo, in collaborazione con L’Officina delle Idee, “LUXÌA Contus de fèminas e maìa” con Elena Ledda, Simonetta Soro, Mauro Palmas e Silvano Lobina.

La vita quotidiana, la fatica, gli affanni, la gioia, gli amori, la straordinarietà delle nostre donne. Intense figure femminili raccontate con indulgente ironia attraverso i racconti in lingua sarda di Maria Gabriela Ledda. La narrazione, affidata a Elena Ledda e Simonetta Soro, dipinge, come in una tela, vicende e luoghi che catturano l’ascoltatore e lo avvolgono in una dimensione familiare, nella quale sono riconoscibili personaggi del passato e del presente, con la loro unica e universale bellezza. Il racconto sarà sapientemente accompagnato e arricchito dai musicisti in scena. Un lavoro scritto interamente in lingua sarda, che si propone ancora una volta di vincere la sfida della capacità della nostra lingua di essere altamente espressiva, nobile e poetica.

Altro appuntamento da non perdere, sarà quello di domenica 5 luglio ore 18.30 con Muidas nell’area archeologica di Nora con “Il Cammino Divino”. La Divina Commedia narrata ed interpretata dall’attore e regista teatrale Alessandro Anderloni con la sonorizzazione dal vivo di Mauro Palmas, produzione originale del festival realizzata come anteprima delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. La suggestiva location sull’incantevole promontorio di Pula, dove nacque la città fenicia e dove sorge l’antico teatro del I Secolo a.C., farà da cornice ad un inedito intinerario poetico-musicale che si snoderà attraverso le tre Cantiche Dantesche: Inferno, Purgatorio e Paradiso. L’evento è in collaborazione con L’Officina delle Idee.

In conformità con le norme di sicurezza anti-Covid, per partecipare è necessario inviare richiesta all’indirizzo mareminiere@gmail.com indicando nome, cognome, recapiti telefonici e di posta elettronica. Nella risposta di avvenuta prenotazione saranno specificati in dettaglio luogo e orari.



