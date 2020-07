CS_BOSS DOMS – online da oggi il lyric video del nuovo singolo “I Want More”

BOSS DOMS

eclettico e magnetico produttore della scena musicale italiana

PUBBLICA OGGI IL SUO PRIMO SINGOLO DA SOLISTA PER WARNER MUSIC ITALY

“I WANT MORE”

UN BRANO AMBIZIOSO E INTERNAZIONALE CHE UNISCE IL MONDO DEL POP ALLA CULTURA DELLA MUSICA UNDERGROUND

Guarda il lyric video

Venerdì 3 luglio Boss Doms, uno dei più eclettici e magnetici produttori della scena musicale italiana, pubblica “I Want More” (Warner Music Italy), e si prepara all’ascesa nell’Olimpo della musica oltreoceano.

“I Want More” è il risultato di un percorso di metamorfosi a fasi, che scopre nell’ambizione la sua spinta necessaria per divenire. E’ una condizione inevitabile come la transizione tra passato e presente, separati ma interdipendenti. Una crisalide che non si accontenta di ancorarsi alla sua forma, diventando farfalla. “I Want More”, primo inedito singolo del progetto solista di Boss Doms, dà voce ad un’esigenza creativa che lo trasporta verso nuove sonorità in continua metamorfosi. Doms sperimenta e costruisce una sua dimensione artistica prettamente internazionale, facendosi portavoce di uno dei suoi generi preferiti: la techno music. Scontro e fusione tra il mondo del pop e la cultura della musica underground, che non ha lasciato indifferenti molti artisti internazionali tra cui Pirupa e Havoc&Lawn che hanno remixato il brano.

“Più che un nuovo brano, “I Want More” è un nuovo sound. Un singolo trattato come se fosse un disco, nonché il risultato di un anno di lavoro.” – afferma Boss Doms – “Ho lavorato in studio e passato tutti i suoni all’interno di macchine analogiche per renderli più autentici. Ho unito la techno al pop, ho invertito strofe ed incisi, Il brano si apre con l’inciso e le strofe sono sul drop che le rende più movimentate grazie al groove della cassa in 4/4. “I Want More” è il primo assaggio di un progetto che nasce dall’intento di rendere la musica techno più radiofonica, ma con un’architettura underground e dark.” – conclude.

La commistione innescata da Boss Doms non si limita alla dualità tra musica pop e musica underground, ma si estende alle arti visive che utilizza per descrivere il suo caleidoscopico immaginario artistico. Sul canale YouTube di Boss Doms esce oggi il videoclip di “I Want More”, vera e propria concretizzazione fisica del suo universo sonoro.

Boss Doms è un dj/producer romano, classe 1998. Artista poliedrico, che inizia la sua carriera attraverso sperimentazioni e produzioni musicali che spaziano dai brani club alle collaborazioni con i main artists del panorama musicale italiano.

Redazione