CS_A “Beautiful minds” i protagonisti della cultura italiana si raccontano su RaiPlay|Una collana di dieci racconti in esclusiva dal 7 luglio sulla piattaforma digitale Rai

Gianrico Carofiglio, Paola Cortellesi, Ivan Cotroneo, Maurizio De Giovanni, Lino Guanciale, Melania Mazzucco, Sandro Petraglia, Pierdante Piccioni, Francesco Piccolo, Alice Rohrwacher. Sono i dieci protagonisti di “Beautiful Minds”, collana di racconti disponibile dal 7 luglio alle 8.00 in esclusiva su RaiPlay. Una serie di testimonianze “fatte in casa” con il solo uso dello smartphone, dove gli autori immaginano quale può essere la strada per ripartire, rifacendosi prima di tutto alle lezioni del loro vissuto. Tutte “beautiful minds”, interpreti della cultura italiana, che offriranno la loro partecipazione attraverso racconti in prima persona, rivolti soprattutto ai più giovani che intendono seguire le loro orme: dalle scelte coraggiose intraprese, ai sogni realizzati e quelli ancora da realizzare, fino alle sconfitte, ai rimorsi e alle speranze che ognuno di questi artisti ha vissuto in prima persona. Un patrimonio collettivo di idee e di storie, pubbliche e private raccontate in primo piano per scoprire la rinascita e immaginare il futuro. “Beautiful Minds” è un programma scritto da Mauro Caporiccio in collaborazione con Massimiliano Sabini, Giulia D’Orto, Andreana Saint Amour Di Chanaz, Matteo Martone.

Redazione