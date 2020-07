MAGUS “NON POSSIAMO FERMARCI PROPRIO ORA, LO DEVO ANCHE ALLA MIA GENTE”Il promettente cantautore Magus lancia il singolo Diluvio Tropicale

È uscito su tutte le piattaforme musicali Diluvio Tropicale, il contagioso singolo estivo di Magus, giovane artista emergente bresciano.

Il pezzo che vanta una straordinaria qualità di produzione e il tocco magico dei produttori di Benji e Fede, è stato registrato negli studi Take Away di Modena.

“Siamo molto soddisfatti del risultato e di come la canzone è stata accolta. Io e la mia manager Arianna Abate abbiamo dovuto cancellare un importante viaggio internazionale in cui l’avremmo presentata, un tour nelle scuole di tutta Italia, la partecipazione a due festival e la registrazione del

videoclip. Tutto per il blocco sanitario. Eravamo in dubbio se lanciare il pezzo ora. Poi a sorpresa abbiamo deciso che doveva prendere il volo, non potevamo certo arrenderci cosi, lo devo anche alla mia città, alla mia gente!” ha commentato l’artista. A giorni uscirà il video, riadattato alle nuove regole e a fine mese la versione in Spagnolo per il mercato latino.

BIOGRAFIA

Magus, pseudonimo di Federico Mazzini, inizia la sua carriera nella musica a 15 anni studiando canto e avvicinandosi sempre più alla sua passione per la musica pop.

Nel 2014 inizia a pubblicare cover video su Facebook e forma il suo primo gruppo musicale Double Face con il quale inizia a farsi conoscere nel panorama musicale della sua città, Brescia.

Nel 2016 finisce l’esperienza con il precedente gruppo per formare il duo Nintyseven. La formazione arriva in finale nel concorso Nice Voice e partecipa a vari festival tra cui Umbria Voice ed Emergenza Festival.

Dal 2017 inizia a collaborare con lo studio di produzione Take Away Studios di Modena (studio di Benji e Fede) dove inizia a produrre brani inediti.

Nel giugno 2019 esce il primo singolo Autostrade Deserte feat. Cesare Bracca, del quale viene prodotto un videoclip, che ha un discreto successo su Youtube.

Magus riceve molta attenzione dalla stampa locale e ha la possibilità di esibirsi dal vivo in svariate location e programmi televisivi.

Inizia la collaborazione con Arianna Abate, manager e direttore artistico con decennale esperienza internazionale.

Il 1 Luglio 2020 esce il singolo Diluvio Tropicale riscuotendo in pochi giorni grande successo tra i fan del cantante.

Redazione