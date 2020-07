CS_Musica: Ana Bettz pronta a incidere il suo nuovo brano con Craig David

Dopo le iniziative a contrasto della violenza sulle donne Ana Bettz inciderà il suo nuovo brano con Craig David, reduce da un grande successo con Sting

Ana Bettz – una “vera Superstar”, considerata nello starsystem di Holliwood una delle donne più belle al mondo, avendo vissuto a LosAngeles, proprio sulla spiaggia di Malibù vicina tra gli altri a Janet Jackson, Barbra Streisand, Tom Cruise – dopo le sue collaborazioni con J.Santana, Dean Warwick, Cher, Peter Gabriel, Eifel 65, e molti altri – ci sorprende con un’altra notizia esplosiva: è pronta a volare a Londra per incidere un brano con il famoso artista Craig David – lei super pop, lui R&B, binomio vincente!

Si preannuncia anche un video dove Anna mostrerà tutto il coraggioso – a sorpresa ci sarà un grande attore, e lei sarà presente senza controfigure né standmen- video peraltro anche corredato da effetti speciali di ultimissima generazione. Protagonista la canzone scritta a quattro mani con l’artista internazionale Craig David, reduce tra l’altro da un importantissimo successo con Sting. Ana Bettz, cantante poliedrica, nota in tutto il mondo per la sua straordinaria e particolare voce, sempre carica di emozioni – l’abbiamo ascoltata anche nella cover Listen di Beyoncé- brano molto impegnativo che richiede grandi doti vocali- dove ha raggiunto in pochissimi giorni migliaia di visualizzazioni su Youtube con un video backstage – viene da mesi di super lavoro artistico e creativo. La star, durante il lockdown, ha continuato a lavorare via Skype nel rispetto delle regole e ha convogliato le sue energie non solo nella realizzazione di musica e testi, ma anche in importanti progetti per il sociale ed è stata una delle protagoniste di molte iniziative contro la violenza sulle donne con il brano e il video in uscita “Spread my wings” , e a sostegno delle vittime del Covid19.

