CS_Nuovo appuntamento con “Temptation Island”

Siete pronti per la seconda puntata di “Temptation Island“? Giovedì 9 luglio, in prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia ci racconterà come procede il viaggio nei sentimenti delle sei coppie che hanno deciso di partecipare al programma campione d’ascolti per mettere alla prova la propria storia d’amore.

Dove eravamo rimasti?

La settimana scorsa abbiamo visto Ciavy dire di voler molto bene a Valeria ma di non essere più innamorato di lei e Valeria avvicinarsi (per ripicca?) al single Alessandro con cui si scambia carezze e baci sul collo.

Tra Antonella e Pietro le cose sembrano andare abbastanza bene eccezion fatta per la promessa infranta di non bere alcol da parte di lui e dell’ironia di lei sulla gelosia del fidanzato per i baci a stampo dati nella Casa di Grande Fratello Vip.

Qualche delusione invece è arrivata per Annamaria che ha visto Antonio avvicinarsi – un po’ troppo secondo lei – ad alcune single con lui il giovane napoletano condivide le giornate nel villaggio dei fidanzati. La donna, dal canto suo, resta fedele a se stessa pur avendo instaurato un buon rapporto con i ragazzi single. Manila e Lorenzo sembrano per ora accusare molto la mancanza l’uno dell’altro. In particolare, l’ex calciatore dedica alla fidanzata un cuore sulla spiaggia e non avendo materiale a disposizione sulla sua storia d’amore reagisce e consiglia gli altri. Anna che vorrebbe mettere su famiglia con Andrea ha deciso di attuare una precisa strategia: avvicinarsi al single Carlo per farlo ingelosire. I due si chiudono in bagno, unico luogo del villaggio in cui non ci sono le telecamere. Andrea di fronte al video della sua fidanzata che si apparta con Carlo rimane scosso ma non ha una reazione esagerata.Sofia racconta alle altre fidanzate e ai ragazzi single di essere stata tradita due volte da Alessandro che non la prende per niente bene perché sostiene di essere stato sempre fedele, non solo… Alessandro dice che è stata Sofia a tradirlo in passato e non viceversa come la ragazza racconta. Per questo motivo, chiede il falò di confronto.

Cosa vedremo?

Giovedì prossimo, potremmo assistere al primo falò di confronto della stagione, quello tra Sofia e Alessandro appunto. O forse Sofia deciderà di non presentarsi? Chissà… Ciavy e Valeria si allontaneranno ancora di più o uno dei due lancerà dei messaggi di pace per rimettere in piedi la loro storia? Antonio riuscirà a non deludere ancora Annamaria? E Anna continuerà con la sua strategia o deciderà di viversi questa esperienza senza pensare a quello che Andrea vedrà e penserà di lei?

