CS_MARRACASH: “IN PERSONA TOUR” raddoppia l’appuntamento napoletano, il 17 aprile 2021 al PalaPartenope; annunciata la data dell’atteso show all’Arena di Verona, che si terrà sabato 18 settembre 2021.

MARRACASH

AL VIA NELLA PRIMAVERA 2021

IN PERSONA TOUR

RADDOPPIA L’APPUNTAMENTO NAPOLETANO

SABATO 17 APRILE AL PALAPARTENOPE

ANNUNCIATA LA DATA DELL’ATTESO SHOW

IN UNO DEI LUOGHI SIMBOLO DELL’ARTE ITALIANA

SABATO 18 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA

IN PERSONA TOUR di MARRACASH colpisce ancora e raddoppia l’appuntamento napoletano: nuova data sabato 17 aprile 2021 al PalaPartenope. Ma le buone notizie non finiscono qui, l’attesissimo show all’Arena di Verona, luogo simbolo dell’arte italiana, si terrà sabato 18 settembre 2021.

Il tour, tra i più attesi e richiesti dell’ultimo anno, ha da subito avuto un grandissimo successo, collezionando 4 sold out per le date del King del Rap nella sua Milano. Sarà l’occasione per ascoltare e cantare dal vivo PERSONA, ultimo album di Marracash, nonché disco più venduto nel primo semestre del 2020!

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle ordinanze emanate dal governo, sarà questo il calendario del tour organizzato da Friends & Partners:

3 APRILE 2021 – PALA INVENT – JESOLO VE (recupero 28 marzo 2020)

7 APRILE 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 3 aprile e successivamente 13 settembre 2020)

8 APRILE 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 4 aprile e successivamente 14 settembre 2020)

11 APRILE 2021 – PALA CATANIA – CATANIA (recupero 9 maggio e successivamente 30 ottobre 2020)

14 APRILE 2021 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (recupero 9 aprile e successivamente 22 ottobre 2020)

16 APRILE 2021 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (recupero 6 aprile e successivamente 20 ottobre 2020)

17 APRILE 2021 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (nuova data)

19 APRILE 2021 – PALA ALPITOUR – TORINO (recupero 28 aprile e successivamente 27 ottobre 2020)

21 APRILEE 2021 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE (recupero 16 aprile e successivamente 26 ottobre 2020)

22 APRILE 2021 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA (recupero 24 aprile e successivamente 24 ottobre 2020)

3 MAGGIO 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 18 aprile e successivamente 16 settembre 2020)

4 MAGGIO 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 2 maggio e successivamente 17 settembre 2020)

18 SETTEMBRE 2021 – ARENA – VERONA (recupero del 22 maggio 2020)

I biglietti per la nuova data di Napoli saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 16:00 di oggi, martedì 14 luglio. Per la data di Bari, inizialmente prevista il 1 novembre 2020(recupero della precedente data del 7 maggio 2020) saranno comunicate nuove informazioni entro e non oltre il 31 luglio.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati/

Redazione