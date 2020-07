CS_Terzo appuntamento con “Temptation Island”

Giovedì 16 luglio in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “Temptation Island”. Torna il viaggio nei sentimenti, guidato da Filippo Bisciglia, di sei coppie… anzi cinque perché la scorsa settimana Sofia e Alessandro hanno lasciato l’Is Morus Relais insieme. L’uomo si era fatto prendere dalla gelosia vedendo dei video della fidanzata e così aveva chiesto il falò di confronto che ha avuto un felice epilogo.

Per una coppia unita e felice, un’altra il cui equilibrio però pare sia sempre più precario. Si tratta di Valeria e Ciavy. La settimana scorsa abbiamo visto la ragazza avvicinarsi molto (forse troppo per il fidanzato Ciavy?) al single Alessandro. Tra i due pare esserci grande intesa…ma Ciavy non troppo convinto ha detto di voler vedere altro prima di prendere una decisione definitiva. Anche tra Annamaria e Antonio sono i dubbi a farla da padrone. Lei vede il fidanzato avvicinarsi alle single, seppur il ragazzo dica di essere convinto della sua storia “perché un’altra come Annamaria non la trovo mai più”. Antonella e Pietro sono la coppia apparentemente più solida…per ora! Pure Manila e Lorenzo sembrano scricchiolare a causa di alcuni atteggiamenti giocosi di lei, ma soprattutto per un discorso fatto dall’ex Miss Italia che guarda al futuro non senza dubbi legati a un’eventuale convivenza della coppia (in quale città?). Prosegue inoltre la strategia di Anna che, per far ingelosire Andrea e riuscire a ottenere una stabilità agognata da tempo, si avvicina sempre di più al single Carlo. Andrea non gradisce tanto da mettere in dubbio la sua permanenza a “Temptation Island”. L’allarme però sembra poi rientrare.

Cosa succederà nella puntata di giovedì?

Valeria vedrà un “mezzo bacio” tra Ciavy e una single. E siccome spesso ad azione corrisponde… La ragazza andrà nelle case dei single dove non ci sono le telecamere. Ciavy non riuscirà a rimanere impassibile e chiederà il falò di confronto. Valeria si presenterà? Annamaria vedrà Antonio sempre più coinvolto in atteggiamenti da latinlover con le single, è convinta lui abbia “la malattia delle femmine”. Pietro accompagnerà una single in un ballo sensuale e Antonella non gradirà affatto…Lorenzo si scoprirà sempre più geloso e a tratti deluso da Manila. E, infine, Andrea adotterà a sua volta una strategia: “Arrivo alla fine del percorso e poi metto tutte le carte sul tavolo”.