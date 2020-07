Due episodi di “Che Dio ci aiuti 5” su Rai1

Con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e la partecipazione di Valeria Fabrizi

Nuovo doppio appuntamento con la fiction “Che Dio ci aiuti 5”, in onda su Rai1 giovedì 16 luglio alle 21.25, che vede come sempre protagonisti Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori e la partecipazione di Valeria Fabrizi con la regia di Francesco Vicario. Nel primo episodio dal titolo Attenti al lupo, Suor Angela è preoccupata per Ginevra: il padre è uscito dal carcere ed è tornato a cercarla. La novizia rischia tutto pur di vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua madre, e Nico verrà in suo aiuto. I due non sono mai stati così vicini, così come agli occhi di Valentina sono troppo vicini Gabriele e Teodora. Azzurra intanto cerca delle soluzioni bizzarre per recuperare i soldi di Athos, coinvolgendo tutto il convento… A seguire l’episodio Il linguaggio dei segni, in cui Suor Angela, cercando insieme a Pietro di riunire una famiglia distrutta, scoprirà che dietro la dedizione del dottore si nasconde un dolore. Intanto Nico prende una decisione importante per la sua relazione con Maria, ma è solo Ginevra a sapere la verità. Azzurra intanto fa i conti con l’imminente partenza di Athos…

