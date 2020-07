CS_Il meglio di “Grazie a tutti Show” su Rai1|Il ritorno al varietà di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso

Sabato 18 luglio, alle 21.30 su Rai1, va in onda un best of di “Grazie a tutti“. Lo show condotto da Gianni Morandi, in compagnia di Alessandra Amoroso. Una serata nata unendo i momenti più suggestivi delle quattro puntate originali di un varietà dal sapore volutamente classico, a partire da una scena semplice, ma suggestiva che richiama alla memoria show come Studio Uno e Stasera Rita. È il racconto emozionale, tra musica risate e incontri, di momenti importanti nella vita di Gianni Morandi che finiscono inevitabilmente per fotografare momenti della nostra memoria collettiva, con grandi compagni di viaggio come Lucio Dalla, Renato Zero, Fiorello, Laura Pausini, Gianna Nannini, Al Bano, Gigi D’Alessio, Neri Marcorè, Paola Cortellesi. “Grazie a tutti show” è un programma scritto da Gianni Morandi, Paolo Beldì, Giancarlo De Andreis, Simone Di Rosa, Claudio Fasulo, Michele Ferrari, Francesco Valitutti, con la collaborazione di Michele Serra. La regia è di Paolo Beldì.

Redazione