CS_”La sai l’ultima? – Digital edition” con Ezio Greggio

Sabato 18 giugno in prima serata, su Canale 5 torna “La sai l’ultima? – Digital Edition”: l’ultima edizione del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Padrone di casa della gara tra i barzellettieri è Ezio Greggio.

In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfideranno a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia.

I concorrenti si affronteranno singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio voterà il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno sarà avvallato dal “notaio” Nino Formicola, affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico.

La competizione sarà arricchita dalla presenza di tre “jolly”: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli) che verranno chiamati dai coach a raccontare un proprio cavallo di battaglia per incrementare il punteggio della loro squadra.

Nel corso della serata non mancheranno momenti e omaggi dedicati ai grandi umoristi italiani come Gino Bramieri e Walter Chiari.

Ospiti della prima puntata: Enrico Montesano e Iva Zanicchi.

