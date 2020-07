CS_Le star internazionali THE CHICKS sono tornate con il loro attesissimo album “GASLIGHTER”. Online il videoclip di “SLEEP AT NIGHT”.

Le star internazionali vincitrici di numerosi Grammy Awards

THE CHICKS

SONO TORNATE CON IL LORO ATTESISSIMO QUINTO ALBUM

“GASLIGHTER”

Online il videoclip ufficiale di “SLEEP AT NIGHT”

Dopo quasi quattordici anni dal precedente disco, le superstar multiplatino, vincitrici di 13 Grammy Awards, THE CHICKS sono tornate con il loro attesissimo quinto album in studio, “GASLIGHTER” (Columbia Records). Il secondo singolo del trio, “Sleep At Night”, è accompagnato da un nuovo potente video girato nel deserto di Mojave (https://youtu.be/98pw3eBeJjQ).

“GASLIGHTER” è stato co-prodotto dal vincitore di Grammy, cantautore, produttore e amico della band Jack Antonoff.

Oltre a Natalie Maines, Emily Strayer, Martie Maguire e Jack Antonoff, hanno collaborato alla realizzazione di “GASLIGHTER” anche Laura Sisk, ingegnere del suono e fonico, e i vincitori di Grammy e cantautori, Sarah Aarons, Ben Abraham, Annie Clark, Teddy Geiger, Ross Golan, Ian Kirkpatrick, Charlotte Lawrence, Julia Michaels, H.G. Penne, Ariel Rechtshaid, Joe Spargur, Justin Tranter, e Dan Wilson.

THE CHICKS hanno inoltre annunciato il progetto “For Her Alliance”, in cui diverse artiste hanno lavorato insieme alla band alla creazione di immagini visive per alcune tracce dell’album. I nomi femminili coinvolti sono Miranda Burke, che si è occupata del brano “Tights On My Boat,” Lucy Dyson di “Texas Man,” Cosima Elwes di “Everybody Loves You,” “For Her,” “Set Me Free,” “Hope It’s Something Good,” “Julianna Calm Down,” e Paloma Grim, Sam Cutbush e Milly Constanti di “For Her.” The Chicks hanno lavorato alle tracce “My Best Friend’s Weddings” e “Young Man.” Il direttore creativo di “For Her Alliance” è Seanne Farmer, mentre Natalie Maines, Emily Strayer e Martie Maguire sono produttori esecutivi; il progetto è prodotto da Mindi Pelletier.

TRACKLIST “GASLIGHTER”:

Gaslighter Sleep At Night Texas Man Everybody Loves You For Her March March My Best Friend’s Weddings Tights On My Boat Julianna Calm Down Young Man Hope It’s Something Good Set Me Free

THE CHICKS, la band femminile americana che ha venduto di più nel mondo, vanta oltre 30 milioni e mezzo di album venduti e sono tra i pochi artisti e l’unico gruppo femminile ad aver ottenuto numerose volte la certificazione diamante.

Hanno conquistato 13 GRAMMY Awards, 6 Billboard Music Awards, 4 American Music Awards e diversi Country Music Association Awards, e con il loro precedente album in studio “TAKING THE LONG WAY” hanno vinto 5 GRAMMY Awards inclusi “Album of the Year,” “Record of the Year” e “Song of the Year.”

Di recente THE CHICKS hanno collaborato con Taylor Swift per “Soon You’ll Get Better,” traccia inserita nel settimo album in studio dell’artista, “Lover”. La collaborazione è entrata nella classifica Billboard Hot 100, facendo tornare THE CHICKS nella classifica dopo 12 anni di assenza.

