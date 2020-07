CS_CANALE5: Quarto appuntamento con “Temptation Island”

Giovedì 23 luglio in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con “Temptation Island“. Continua il viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia che tanto appassiona il pubblico in questa calda estate 2020.

La scorsa settimana un’altra coppia ha lasciato l’Is Morus Relais. Dopo Alessandro e Sofia, anche Ciavy e Valeria hanno lasciato il programma. Lui ha chiesto il falò di confronto anticipato e lei si è presentata decisa a chiudere la loro storia d’amore. Così è stato. Il bagaglio di nuove consapevolezze, accumulate reciprocamente nei giorni trascorsi a “Temptation Island”, li ha portati alla separazione. Nel frattempo, Anna ha continuato con la sua strategia di far ingelosire Andrea avvicinandosi sempre più al single Carlo. Pure Annamaria è apparsa molto gelosa di Antonio che ha continuato a non disdegnare giochi in acqua e contatti ravvicinati con le single tanto che la fidanzata, nel vedere i video provenienti dal villaggio dei fidanzati, lo ha apostrofato più volte con coloriti epiteti in dialetto napoletano. Se le ragazze sono sembrate più in sofferenza dei maschietti, a fare eccezione è stato Lorenzo che è sempre più deluso dall’atteggiamento di Manila. Pietro e Antonella si sono punzecchiati a distanza ancora una volta ma fino a ora nulla di irreparabile.

Cosa succederà nella puntata di giovedì?

Proprio Antonella e Pietro potrebbero essere protagonisti di nuovi colpi di scena. La Elia infatti vedrà qualcosa che non le piacerà per nulla tanto da scoppiare in lacrime e da dirsi schifata per il comportamento del fidanzato. Anche Annamaria sarà nuovamente turbata da nuovi video che riguardano Antonio. Ci sarà un altro falò di confronto anticipato…chi saranno i protagonisti? Manila e Lorenzo? Andrea e Anna? O proprio Antonella e Pietro? E se fosse Annamaria a non poterne più di vedere Antonio vicino ad altre donne?

