CS_Quinto appuntamento con “Temptation Island”

Martedì 28 luglio in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con “Temptation Island”. Torna il viaggio nei sentimenti, guidato da Filippo Bisciglia, che sono quasi arrivati ormai alla resa dei conti.

La quarta puntata, quella andata in onda giovedì scorso, è stata molto complicata per Antonella Elia. La showgirl ha visto dei filmati che l’hanno fatta soffrire e soprattutto ha ascoltato conversazioni in codice tra il suo fidanzato Pietro Delle Piane e Lorenzo Amoruso che alludevano a un tradimento. Ha pianto e si è disperata consolata da tutte le compagne di viaggio, in particolare da Manila Nazaro. Proprio l’ex Miss Italia ha fatto nuovamente infuriare il fidanzato Lorenzo che sembra essere sempre un più deluso dalla fidanzata. Per lei invece nessun video e la donna nell’ascoltare le conversazioni di Pietro e Lorenzo si è detta orgogliosa dell’uomo che ha accanto. Tira brutta aria anche tra Anna e Andrea. La donna – sempre per restare fedele alla strategia attuata dall’inizio – è sempre più vicina al single Carlo e Andrea inizia a pensare che il rapporto instauratosi tra loro manchi di rispetto a lui. Infine, abbiamo lasciato Annamaria e Antonio alle prese con il falò di confronto anticipato richiesto dalla fidanzata dopo aver visto video per lei compromettenti. La donna sembra intenzionata a chiudere con Antonio, ma alla fine sarà davvero così?

Cosa succederà nella puntata di martedì?

La storia d’amore tra Annamaria e Antonio sembra essere arrivata a un bivio: martedì si scoprirà se ognuno andrà per la sua strada oppure no. Il falò di confronto come si concluderà? Anche le altre coppie saranno presto di fronte al fuoco per fare un bilancio di questi 21 giorni all’interno dell’Is Morus Relais. Cosa avranno scoperto e quanto cambierà il loro equilibrio? Oltre ad Annamaria e Antonio un’altra coppia sarà protagonista del falò di confronto finale. Di chi si tratta? Lo scopriamo martedì in prima serata su Canale 5.

Redazione