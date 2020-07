CS_GREED venerdì 7_AGO_ esce in radio “KRITICAL”

Dal 7 agosto sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “KRITICAL”, primo brano estratto da “REY DE CORAZONES”, nuovo album di GREED.

Un gioco di sguardi, seduzione e complicità, come un passo a due con un’inevitabile data di scadenza: questa è la storia raccontata da GREED in “KRITICAL”, un brano dove protagonisti sono un “diablo” e una “profumiera” che lo avvolge in una dimensione quasi onirica di assuefazione e felicità, ma comunque illusoria.

Spiega Greed a proposito del suo nuovo brano e dell’album da cui è estratto: «Il disco “REY DE CORAZONES” parla di un’evoluzione. Varie esperienze e situazioni dove amore e passione fanno il loro percorso, naturalmente visto dai miei occhi, provate e sofferte sulla mia pelle. Dal conoscere la “profumiera”, ai momenti di festa; dal voler fuggire insieme, al ritrovarmi abbandonato per arrivare infine a quello che per me ora è importante: la realizzazione. Ho scelto “Kritical” come primo estratto proprio perché rappresenta l’inizio di una storia, quel momento in cui la childhood prende il sopravvento sul raziocinio; i momenti dove la passione è massima e due anime s’intersecano in maniera pura; argomenti e situazioni di vita comune trattati in modo leggero. Dal mio umile modo di vedere il mondo, chi vive cose brutte ha la voglia di divertirsi e divertire: rendere e rendersi spensierati».





Biografia

Leonardo Panicci, in arte Greed, si avvicina alla musica fin da piccolo, imparando a suonare diversi strumenti; successivamente si interessa al canto e al rap insieme i suoi amici.

Greed, avarizia, è avido di sapere, e in generale, è uno dei lati che fortemente lo caratterizza: un morboso attaccamento alle cose materiali. Partito dal basso, dalla periferia di Roma per la precisione, entra in contatto con diversi produttori discografici, tra cui Produttori Italiani Associati, Vincenzo Mario Cristi di Vanilla Sky, Fulvio Tomaino ed altri nomi influenti.

Durante il periodo lavorativo nel settore musicale, con l’aiuto del suo migliore amico Puro Lobo, forma una crew col nome DNA, con la quale riscontrano fin da subito piccoli successi.

Grazie agli anni passati nel settore artistico, ha potuto apprendere direttamente sul campo, sia per i molti Live dove ha partecipato, sia alle innumerevoli collaborazioni con produttori artistici, discografici e manager del campo.

Con diverse esperienze maturate durante la carriera artistica, Greed ha svolto lavori con personaggi famosi della Rai, ha partecipato a Sanremo Giovani, e attualmente frequenta una scuola di recitazione a Roma. Ad oggi Greed è l’artista di punta e Produttore Artistico della Seven Sins Music, azienda discografica romana.

“Kritical”, primo brano estratto dal nuovo album di Greed, sarà disponibile in radio e in digitale dal 7 agosto.