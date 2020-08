CS_”Ora o mai più” alla resa dei conti|Su Rai1 con Amadeus

Per gli otto cantanti di “Ora o mai più”, il programma di Rai1 condotto da Amadeus – in onda domencia 2 agosto alle 16.10 su Rai1 – è giunto il momento della resa dei conti. Sono superati i tempi dei “piccoli esaurimenti nervosi” di Marco Armani e le ore in cui “sei solo proprio quando arrivi al top”, come racconta Massimo Di Cataldo; o la sensazione di essere “abbandonato e solo davanti alla realtà da affrontare”, di cui parla Alessandro Canino e i giorni interminabili di Stefano Sani, in cui “il telefono non suonava più, mi mettevano in attesa e non rispondevano”, sembrano un brutto ricordo. Proprio Sani, infatti, nel corso delle puntate precedenti, ha confessato che il telefono ha ripreso a squillare; Marco Armani si è detto grato al Maestro Red Canzian per avergli lasciato lo spazio giusto durante le esibizioni a due; e Francesca Alotta ha già realizzato il sogno con cui è arrivata sul palco di “Ora o mai più”: quello di interpretare “Ti Lascerò” con Fausto Leali.

“Ora o mai più”, però, in qualche caso, ha un valore che va al di là dello show. Per Lisa, che torna alla musica dopo un drammatico periodo, lo show è certamente una seconda opportunità, ma anche l’occasione per tornare a sorridere e sperare. Su di lei sembra che il Maestro Marco Masini stia facendo un gran lavoro. E’, infatti, tra i concorrenti che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle puntate precedenti, ma prima di dir l’ultima parola bisognerà attendere il gran finale quando ci si aspetta sul palcoscenico Maestri e Cantanti pronti a confrontarsi con alcuni successi ancora non eseguiti. Tra i brani che potrebbero animare l’ultima serata “Pazza Idea”, per la Maestra Patty Pravo e Massimo Di Cataldo, “Montagne Verdi”, per la Maestra Marcella Bella e Stefano Sani, e “Una Rosa Blu” per Michele Zarrillo e I Jalisse. Sorprese, infine, potrebbero arrivare dalla dirompente forza vulcanica della Maestra Loredana Bertè a cui il concorrente, Alessandro Canino, fatica ad abituarsi.

“Ora o mai più”, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi Entertainment, è un programma di Emanuele Giovannini, Pasquale Romano, Ivana Sabatini e Leopoldo Siano, con la collaborazione di Stefania De Finis. La regia è di Stefano Vicario. Dirige l’orchestra il maestro Leonardo De Amicis.

Redazione