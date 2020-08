CS_Su Rai1 “Il Giovane Montalbano” con Michele Riondino|Un ladro onesto mette in difficoltà Salvo

Nuove avventure per “Il Giovane Montalbano”, lunedì 3 agosto alle 21.25 su Rai1, con Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone e Sarah Felberbaum. Nell’episodio dal titolo “Il ladro onesto”, Montalbano si sente rinato: ha recuperato il suo rapporto con Livia e per dare una svolta alla sua vita chiede il trasferimento a Genova. La notizia trapela all’interno del commissariato, e le conseguenze si possono immaginare: Catarella vorrebbe seguirlo a Genova, il giovane Fazio se ne risente e Augello non ci sta a perdere un amico come Salvo. Ma l’impegno di tutti è per risolvere il caso della scomparsa di una giovane barista, Pamela, con una vita sessuale molto libera. Sarà stato uno dei suoi amanti? Un altro caso impegna, poi, Montalbano: i furti nelle case di Vigata. Il ladro però non ruba mai più di poche decine di migliaia di lire. Un ladro onesto, che prende solo il necessario per vivere. Montalbano lo scopre e sta per arrestarlo, ma a malincuore.

Redazione