CS_LE VIBRAZIONI: continua il Summer Tour con nuove date in tutta Italia!

LE VIBRAZIONI

SUMMER TOUR

Una scarica di energia rock per tornare a vivere la musica live!

L’8 agosto a Civitavecchia (Roma)

Il 20 agosto a Alba Adriatica (Teramo)

Il 21 agosto a Fossano (Cuneo)

Il 30 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine)

Continua il SUMMER TOUR de LE VIBRAZIONI, una serie di concerti in tutta Italia che, nonostante la particolare situazione che stiamo vivendo, riescono a trasmettere una scarica di energia rock per tornare a vivere la musica live!

«Per noi che facciamo musica vera e suonata, adattarci a nuove location non è un problema. D’altronde suonavamo nelle cantine e ritrovarci a farlo in una valle o in una piazza è un’esperienza emozionate. Seguire le regole ma vivere la vita fino in fondo è la grande sfida che abbiamo davanti in questo momento, per questo abbiamo deciso di tornare a imbracciare gli strumenti, facendo qualcosa di concreto ma con consapevolezza, e poi perché c’è proprio bisogno di una buone dose di energia rock in questo periodo!» afferma Francesco Sarcina.

Queste le prossime date:

8 agosto al Summer Festival di Civitavecchia (Roma) in Piazza della Vita

20 agosto in Piazza del Popolo a Alba Adriatica (Teramo) – prevendite disponibili su Ciaotickets

21 agosto all’Anima Festival di Fossano (Cuneo) in Piazza Castello – prevendite disponibili su Ticketone

30 agosto in occasione di NOTTINARENA all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Udine)– prevendite disponibili scaricando l’applicazione EILO (Google Play e App Store), info su www.fvgmusiclive.it.

Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco ‘Garrincha’ Castellani e Alessandro Deidda porteranno sul palco i singoli più recenti e i grandi successi che hanno segnato i loro 20 anni di carriera.

È uscito il nuovo singolo della band “Per fare l’amore” (Artist First). Scritto da Francesco Sarcina durante il lockdown, insieme a Roberto Casalino e Davide Simonetta, “Per fare l’amore” si candida a diventare la nuova hit estiva con il suo ritmo travolgente e la sua positività. Il video del singolo, con la regia di Matteo Bruno Bellesia, prodotto da Artist First e 432, è stato girato a Milano durante la Fase 2 con il contributo dei fan. Un drone mostra la città dall’alto, immersa nel silenzio, mentre i fan nelle proprie case si scatenano al ritmo del nuovo brano http://www.youtube.com/watch?v=DrK8njidoqM.

Le Vibrazioni sono una delle band italiane più longeve con i loro 20 anni di carriera, in cui si sono imposti nella scena pop rock italiana con 5 album, che contano complessivamente più di un milione di copie vendute. Gli ultimi 6 singoli, da “Così sbagliato” del 2018, al brano con il quale si sono classificati quarti al 70° Festival di Sanremo “Dov’è”, hanno conquistato le classifiche radiofoniche. Le Vibrazioni sono stati tra i protagonisti dell’edizione speciale del Concerto del Primo Maggio, esibendosi in prima serata su Rai3 dal Fabrique di Milano, tra le prime band a livello europeo a tornare a suonare in un club!

Per motivi logistici dovuti all’emergenza sanitaria è stato posticipato a gennaio e febbraio 2021 il tour de LE VIBRAZIONI “IN ORCHESTRA di e con BEPPE VESSICCHIO”.

Le date de Le Vibrazioni sono prodotte da 432, Color Sound e Therea Omnis.

