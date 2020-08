Su Rai1 “Sorelle” Con Anna Valle e Loretta Goggi

Nuovo appuntamento con il quarto episodio di “Sorelle”, la serie tv scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia TH Torrini, che vede protagoniste Anna Valle e una meravigliosa località del nostro Paese, la città di Matera, martedì 4 agosto alle 21.25 su Rai1. Nel cast, tra agli altri, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri.

Chiara è convinta dell’innocenza di Roberto e decide di restare a Matera per dedicarsi alla sua difesa e far luce sulla morte di Elena. Nel frattempo si vanno delineando nuovi possibili scenari sull’omicidio della donna. Nicola Gambi, principale sospettato sfuggito alla polizia, segue di nascosto Chiara fino alle grotte di tufo dove le due sorelle giocavano da bambine. Dopo una colluttazione con la donna, viene portato in commissariato dove confessa a Chiara la sua personale verità su Elena. Intanto Roberto esce dal carcere e si stabilisce a Matera in attesa del processo. Tra lui e Chiara sembra stia tornando il sentimento d’un tempo.

