CS_”An Evening of Words and Music’ – Patti Smith presenta una serata di parole e musica per celebrare il suo ultimo libro “Year of the Monkey”

Patti Smith presenta una serata di parole e musica per celebrare il suo ultimo libro, Year of the Monkey. Questa sarà la sua unica apparizione su un palco nel 2020.



Ticket in esclusiva su DICE.fm: dice.fm/patti-smith



Per questo evento unico, i fan di tutto il mondo potranno vedere Patti Smith sul palco del Murmrr Theatre in Brooklyn, dove leggerà parti di Year of the Monkey e suonerà dei brani con il suo compagno di band di lunga data Tony Shanahan.



L’evento sarà filmato dall’acclamato cineoperatore Matthew Schroeder con una livestream il 4 settembre 9:00PM Eastern Time.



Sul libro:

Dall’autrice di Just Kids and M Train, vincitori dei National Book Awards, Year of the Monkey è una biografia profonda e stupendamente realizzata, dove sogni e realtà sono intrecciati in un tappeto di un anno di trasformazione – con un capitolo completamente nuovo e dieci nuove foto.



Dopo una serie di concerti al leggendario Fillmore di San Franscisco, Patti Smith si è trovata a spasso sulla costa di Santa Cruz. Non fermentata dalla logica o dal tempo, ci ha disegnato nel suo personale paese delle meraviglie proprio quando è iniziato un anno lunare surreale, portando con sé giri inaspettati, un male accentuato e un inevitabile dolore. Con le parole di uno sconosciuto, “Anything is possible: after all, it’s the year of the monkey.” Per Smith— caparbiamente curiosa, sempre in esplorazione — l’anno si evolve come i cambiamenti nella vita di un vortice: con la perdita, l’invecchiamento, e un mutamento drammatico nel panorama politico dell’America.



Smith fonde il paesaggio dell’Ovest con quello suo personale. Portandoci dalla California al deserto dell’Arizona; da una fattoria nel Kentucky come l’amanuense di un amico in crisi; a una camera di ospedale di un mentore apprezzato; e cambiando da posti ricordati a posti immaginati, questa ossessiva biografia unisce realtà e narrativa con una maestria poetica. Succede l’inaspettato; il dolore la disillusione prendono piede. Ma proprio Smith si dirige verso una nuova decade nella sua vita personale, ed è questo che offre al lettore: la sua saggezza, il suo umorismo, uno sguardo tagliente ma soprattutto una vigorosa speranza per un mondo migliore.



Affascinante, elegante, spesso spiritoso, e ora con un nuovo bellissimo capitolo, “Epilogue of an Epilogue,” che include diverse nuove fotografie nello stile inconfondibile di Smith, Year of the Monkey è un lavoro originale e toccante, un punto di riferimento per i nostri tempi turbolenti.