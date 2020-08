CS_Le Top Classifiche MEI dell’ultimo mese. Le classifiche dedicate al meglio della produzione musicale indipendente

Tornano le TOP CHARTS del MEI!Come ogni mese ecco il meglio dell’Indie italiano! Ecco la Top del Mese di Luglio, ci rivedremo ai primi di settembre per la Top del Mese di Agosto mentre in questo periodo la classifica settimanale si ferma.La Indie Music Like è la classifica di tendenza e gradimento più longeva d’Italia, diffusa da centinaia di radio e webzine approdata su Spotify con una playlist del meglio dell’indie italiano. Sul podio di Luglio Gazzelle, Diodato e Edda & Marok.La Video Indie Music Like di luglio con i video indipendenti più cliccati, che vede in testa Emanuele Aloia, Fabrizio Moro, Paky & ShivaLa SuperIndies, di luglio che fra i dischi di alto gradimento vede in testa Tedua mentre fra le label premia ThaurusTornano SuperLive e Top Festival con molti artisti e rassegne con in testa Diodato e Sudest Indipendente, mentre fra i Contest è in testa Arrangiami! il piu’ originale contest di cover di brani storici della canzone italiana e colonne sonore storiche del cinema italiano di Cesare Andrea Bixio per i suoi 100 anni con oltre 400 partecipanti.