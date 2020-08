CS_DARK POLO GANG – il trio romano annuncia la versione fisica di “DARK BOYS CLUB”, il mixtape da oltre 50 milioni di stream

DARK POLO GANG

Dopo l’incredibile successo raccolto con la pubblicazione in digitale di “DARK BOYS CLUB” (Virgin Records/Universal Music Italia), il mixtape della DARK POLO GANG che ha dominato le classifiche, il trio romano pubblicherà il progetto in versione fisica su cd e vinile dal 4 settembre. Da oggi già disponibile in pre order (https://darkpologang.lnk.to/dbc).

Il mixtape conta risultati eccezionali totalizzando oltre 50 milioni di streaming e quasi 15 milioni di visualizzazioni su YouTube e rimanendo nella top ten della classifica FIMI degli album più venduti per 5 settimane consecutive.

“DARK BOYS CLUB” è l’ultimo progetto discografico della DARK POLO GANG che raccoglie I brani realizzati nei mesi precedenti e durante la quarantena, sul disco insieme al trio romano diversi featuring che coinvolgono i maggiori esponenti della scena italiana: TEDUA, CAPO PLAZA, TRAFFIK, MAMBOLOSCO, SAMURAI JAY, DREFGOLD, SALMO, LAZZA, KETAMA126, BORO BORO, ANNA e ONI ONE.

Le sonorità del mixtape riprendono il filone della trap più street che ha fatto conoscere il trio romano da mezzo miliardo di streams al grande pubblico, alle produzioni oltre al fidato SICK LUKE si aggiungono figure di spicco come CHARLIE CHARLES, CHRIS NOLAN, ANDRY THE HITMAKER e YOUNGOTTI che riescono ad arricchire il disco con nuove sfumature e beat che restano impressi fin dal primo ascolto.

“DARK BOYS CLUB” arriva dopo la collaborazione internazionale con uno dei personaggi di punta della trap spagnola, il rapper Kidd Keo sul suo brano “Loco”, pubblicato a febbraio 2020.

Risale a maggio 2019 l’ultimo album della DARK POLO GANG “Trap Lovers Reloaded”, repack del fortunato disco di Platino “TRAP LOVERS”, con l’aggiunta di 7 inediti oltre

ai singoli “British” (disco di Platino), “Cambiare Adesso” (doppio disco di Platino) e i singoli certificati ORO “Gang Shit”, “Taki Taki”, “Sex On The Beach”, “Splash” e “Toy Boy”. Nell’autunno dello stesso anno sono usciti i singoli “Bassotto” di Tony Effe e “GLOCK” di Wayne.

La Dark Polo Gang è un collettivo trap italiano, nato a Roma nel 2014 composto da Dark Wayne/Wayne Santana (Umberto Violo), Tony Effe (Nicolò Rapisarda), Dark Pyrex/Pyrex (Dylan Thomas Cerulli).

I componenti del gruppo si conoscono fin dall’infanzia, essendo cresciuti negli stessi quartieri romani, e iniziano a fare rap per divertimento per poi arrivare a produrre seriamente dei brani insieme all’amico e producer Sick Luke appoggiandosi a un’emergente etichetta discografica indipendente chiamata Triplosette Entertainment, i cui fondatori altro non sono che i membri stessi della Gang. Sotto una velata autoironia, il nucleo dei testi cantati dal gruppo è costituito da una critica al rap moderno, definito ormai accessibile a tutti e dal riferimento alla globalizzazione e alla necessità di adattarsi alle sue regole per guadagnare e diventare celebre, da sempre unico obiettivo del gruppo.

