CS_SCARLATTO Band | L’album omonimo ora in tutti i digital stores

SCARLATTO

LA FORMAZIONE :

CARLOTTA, voce

icona pop sulla scena italiana dal 1999 divenuta celebre nel 2000 grazie al brano Frena. Una vita costellata di musica e successi, negli ultimi anni Carlotta si è ritirata dalle scene del mainstream per dedicarsi a progetti teatrali e didattici, affiancando grandi artisti, tra cui Mogol, per il quale è docente presso il Centro Europeo di Toscolano. Production manager per l’Etichetta discografica GIURO Srl.



VALTER SACRIPANTI, batteria

Batterista, arrangiatore e produttore artistico. Ha collaborato e collabora con diversi musicisti in tournèe italiane ed estere (Cristicchi, Nek, Bertè, Frankie HiNgr). Autore di importanti manuali didattici per Carisch. Coach presso il Tour Music Fest.



DAVID PIERALISI, chitarre

Chitarrista, turnista, arrangiatore e compositore. Con 27 anni di carriera professionale, musicista dalla chiara matrice rock. Tra le molte collaborazioni: Alessandra Amoroso, Michele Zarrillo, Marco Masini, Valerio Scanu, Amedeo Minghi, Mietta, Pooh, Umberto Tozzi. Insegna anche in corsi avanzati per chitarra in diverse scuole italiane.



RICCARDO CIARAMELLARI, fisarmonica e tastiere

Musicista, arrangiatore, produttore musicale, songwriter. Dal 2010 suona in qualità di tastierista con Gatto Panceri e con Simone Cristicchi, nei tour e concerti individuali.



SANDRO ROSATI, basso e contrabbasso

Musicista e turnista con collaborazioni con artisti come Lavezzi, Arisa, Gatto Panceri (solo per citarne alcuni), svolge anche attività didattica e di responsabile tecnico per i corsi presso il CET, Centro europeo di Toscolano di Mogol.