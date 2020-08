CS_THE NEW BARDOTS PUBBLICANO IL NUOVO VIDEO ANIMATO “YUMMY YUMMY YUMMY”

THE NEW BARDOTS PUBBLICANO IL NUOVO VIDEO ANIMATO (AGE RESTRICTED) “YUMMY YUMMY YUMMY”

The NEW Bardots hanno pubblicato il video della loro cover di Yummy Yummy Yummy, brano originariamente pubblicato nel 1968 dagli Ohio Express e contenuto nell’EP “Already Been Chewed (A Return To Bubblegum)” uscito quest’anno con l’etichetta statunitense Bongo Boy Records.

“Volevo fare qualcosa di divertente e al tempo stesso differente…così ho optato per gli zombie” – dice Wayne Olivieri, frontman dei The NEW Bardots. La scelta stilistica del video è infatti originale, poiché unisce l’animazione tipicamente usata nelle presentazioni aziendali con un contenuto sorprendentemente grottesco. Un video bislacco che porta l’estetica dell’assurdo su un nuovo livello. L’idea della band è stata quella di grattare via un po’ dello zucchero tipico del genere musicale del bubblegum rock (a cui appartiene il brano originale), per aggiungere l’elemento ironico e divertente più tipico del rock moderno.

https://www.youtube.com/watch?v=POMmAyT7_tE



“Already Been Chewed” include altri due classici del bubblegum rock, “Simon Says” (“Il Ballo di SImone”) dei 1910 Fruit Company e “Gimme Gimme Good Lovin’ dei Crazy Elephant” più una cover di “Change Reaction” del grande rocker Robert Hazard” e i due brani inediti “Sweet as Honey” e “Wake Up Smell the Coffee,” che fondono melodie e beat bubblegum con elementi che provengono dai numerosi anni di carriera edgy punk e garage che i componenti dei The NEW Bardots hanno sviluppato nelle formazioni The Doughboys, Rockids, Oliver Twist e Oliver Wylde.

Ascolta le due tracce inedite sull’ EP:

https://www.youtube.com/watch?v=FjFDzr2BAFY