CS_IKE ft. Stereochemistry // E’ uscito “Circles” il nuovo singolo!

Successivamente alla pubblicazione del disco Construction Site (Irma Rercords 2019), Isaac de Martin aka IKE ha messo in cantiere un nuovo disco.

Durante la quarantena della primavera 2020, ha realizzato il singolo CIRCLES assieme alla cantante serba Karla Hajman aka Stereochemistry.

Circles è un inno alla vita tutta, una riflessione in danza su chi è il vero ingegnere del pianeta Terra: la Natura.

Perché umani, animali, piante, minerali, batteri, virus… sono tutti in collaborazione per espandere il progetto di vita nell’Universo.



Circles è un dialogo tra la Natura e l’Uomo – una natura che ricorda all’uomo che è lei l’ingegnere genetico principale del pianeta e l’umanità come tale appartiene a questo suo esperimento, tanto quanto tutte le altre specie. Un esperimento che in sé non è né buono né cattivo, ma semplicemente un’esplorazione, un provare e vedere come funziona. Natura autoironica, che ammette i suoi errori sperimentali di evoluzione.

L’essere umano, inizialmente sorpreso dalla perdita del suo apparente trono di dominanza su tutte le altre specie, si rende conto di un dettaglio molto importante: la tendenza umana di cambiare, interferire ed infierire su tutte le altre forme di vita è appunto la caratteristica principale della natura stessa, un carattere ereditato dalla propria “madre”.

Il singolo è distribuito e promosso da www.uptoyoumusic.net



