CS_MALUMA: E’ disponibile in digitale “PAPI JUANCHO”, il nuovo attesissimo album della superstar mondiale della musica latina ! Online anche il video di “Parce” (ft Lenny Tavarez e Justin Quiles).

MALUMA

DA OGGI È DISPONIBILE IN DIGITALE

“PAPI JUANCHO”

IL NUOVO ATTESISSIMO ALBUM

annunciato a sorpresa ieri sera sui social dell’artista

CONTIENE COLLABORAZIONI CON

Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Myke Towers,

Ñejo & Dalmata, Ñengo Flow, Randy, Yandel, Yomo y Zion

ONLINE IL VIDEO DEL BRANO “Parce” (ft Lenny Tavarez e Justin Quiles)

(youtu.be/k_WvAH3AE1w)

La superstar mondiale della musica latina MALUMA ha pubblicato oggi a sorpresa,venerdì 21 agosto, il suo quinto album “PAPI JUANCHO” (smarturl.it/PapiJuancho).

Online anche il video di “Parce” (ft Lenny Tavarez e Justin Quiles), disponibile al seguente link: youtu.be/k_WvAH3AE1w

Il giovane artista, ha annunciato ieri in una Live di Instagram l’uscita del suo nuovo attesissimo album. La notizia ha suscitato euforia tra i suoi fan e si è diffusa a macchia d’olio tra i suoi followers che hanno superato i 100 milioni (Instagram, Youtube, Facebook e Twitter).

L’album “PAPI JUANCHO”, composto da 22 brani scritti durante il periodo di quarantena a Medelin (Colombia) e a Miami (Florida), è il risultato di molti anni di duro lavoro e dell’evoluzione dell’alter-ego dell’artista; “Papi Juancho” è la versione matura di “Dirty Boy” (protagonista del suo secondo album “Pretty Boy Dirty Boy”).

«Questo album è molto speciale, rappresenta la mia essenza, con cosa sono cresciuto, che tipo di musica mi piace ascoltare insieme ai miei amici e la mia passione per la musica reggaeton. È questo il motivo per cui collaboro con artisti che mi hanno da sempre ispirato. “PAPI JUANCHO” è stato scritto con tanto amore per rendere felici i miei fan e me stesso. Voglio che alle persone piaccia davvero e che si divertano ascoltandolo, è questa l’essenza di Papi Juancho –racconta l’artista- È un album molto completo e dettagliato. Per esempio ‘Medallo City’ è un brano che fonde la trap con la salsa, un genere che non ho mai sperimentato, e le parole che compongono il testo, appartengono allo slang che usiamo a Medelin, e nella città in cui sono cresciuto, Envigado. Voglio mostrare la mia cultura e far vedere alle persone da dove provengo, sono di Medallo City”».

Prodotto dai Rude Boyz (Kevin ADG e Chan “El Genio”), che hanno lavorato con Maluma fin dal suo primo album, le 22 tracce di “PAPI JUANCHO” sono state scritte dall’artista insieme a Edgar Barrera, Kevin ADG, Chan “El Genio”, Miky La Sensa, Vicente Barco, Juan Camilo Vargas tra gli altri.

L’album include inaspettate collaborazioni con esponenti della vecchia e della nuova scuola Reggaetón: Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Myke Towers, Ñejo & Dalmata, Ñengo Flow, Randy, Yandel, Yomo y Zion.



Di seguito la tracklist di “PAPI JUANCHO”:



1. Medallo City

2. Bella-K ft Zion, Randy

3. Hawái

4. Cielo a un Diablo

5. Perdón ft Yandel

6. La Cura

7. Luz Verde

8. Cuidau ft Yomo

9. Parce ft Lenny Tavarez & Justin Quiles

10. Viento

11. Madrid ft. Myke Towers

12. Salida de Escape

13. Ansiedad

14. Mai Mai ft Ñengo Flow & Jory Boy

15. Vete Vete ft Ñejo & Dálmata

16. Me Acuerdo de Ti ft Darell

17. Boy Toy

18. Booty

19. Quality

20. Copas de Vino

21. ADMV

22. ADMV (Versión Urbana)

MALUMA (nome d’arte di Juan Luis Londoño), a soli 26 anni è considerato una delle voci più importanti della musica latina e un artista ammirato dai giovani di tutto il mondo.Nato a Medellin, il suo nome d’arte è formato dalle prime due lettere dei nomi di suo padre, di sua madre e di sua sorella. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” con “F.A.M.E” ai Latin Grammy 2018, Maluma è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 6 milioni di follower su Twitter e 52 milioni di follower su Instagram (rendendolo il principale esponente maschile di musica latina su Instagram e il primo ed unico ad aver raggiunto 50 milioni di follower). Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 24 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di 1 YouTube Diamond Play Button Award. Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino ad aver venduto il maggior numero di biglietti per i suoi concerti nel mondo. Nel 2018 e 2019 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa: tra gli altri, sold out alla Madison Square Garden Arena (New York), all’American Airlines Arena (Miami) e due The Forums (Los Angeles). Il suo tour mondiale “11:11” ha registrato il sold out a Yarkon Park di Tel Aviv, la più grande location per concerti di Israele (oltre 60.000 persone). Ha fatto la storia al 18° Festival Annuale di Mawazine a Rabat (Marocco), facendo un record di presenze di tutti i tempi con il suo concerto da headliner di fronte a 200.000 persone; e si è esibito per la prima volta a Riyadh, in Arabia Saudita, davanti a 25.000 persone.

Nel 2018, Maluma è entrato nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo come “Menswear Icon in the Making” e “Men’s Fashion Newest Muse“. Inoltre, è stato nominato “Man of the Year” da GQ nel 2019 e continua a ottenere il supporto alla moda di designer come Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e molti altri. Nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour. Maluma ha anche partecipato a campagne pubblicitarie di brand internazionali come Moet Hennessy, Michelob e Adidas. Dal 2015, da quando fa parte di Sony Music Latin, Maluma ha pubblicato 3 album, che hanno tutti debuttato alla prima posizione della classifica degli album di Billboard Latin: Pretty Boy Dirty Boy(2015), F.A.M.E. (2018) and 11:11 (2019). Maluma è l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al primo e al secondo posto nella classifica dell’Airplay latino di Billboard (con “Sin Contrato” e “Chantaje“) e solo il sesto ad aver mai raggiunto l’impresa. Ad oggi Maluma ha raggiunto per sedici volte la prima posizione nella classifica dell’Airplay latino di Billboard.

Redazione