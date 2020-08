SARDEGNA / DAVIDE “BOOSTA” DILEO: sabato 22 agosto live a ULASSAI (NU) con il tour in solo “BOOSTOLOGY”, un concerto passeggiato tra pianoforti ed elettronica.

Davide “BOOSTA” Dileo

IL 22 AGOSTO IN CONCERTO ALLA

Stazione dell’arte di ULASSAI (NU)

con

“BOOSTOLOGY”

Un concerto passeggiato tra pianoforti ed elettronica

Prosegue con grande entusiasmo da parte di pubblico e critica, “BOOSTOLOGY”, il tour in solo di Davide “BOOSTA” Dileo che sabato 22 agosto sarà in concerto alla Stazione dell’arte di ULASSAI (NU) per presentare al pubblico uno speciale concerto passeggiato, attraverso i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900, le pietre miliari del suo repertorio pianistico e alcune composizioni inedite, di prossima uscita.

Se esiste una colonna sonora dei pensieri di ognuno nell’estate più strana del secolo, un artista come Boosta sa sicuramente come darle vita.

«È un’estate assurda – dichiara Boosta – ma ascoltare musica dal vivo, non solo come intrattenimento, è un valore irrinunciabile per continuare a riconoscersi. La cultura (che è lavoro, bellissimo) rimane una delle scale mobili sociali che abbiamo. E sì. Anche la musica è così. È uno strumento per vivere meglio. Io quest’estate voglio fare quello che so fare.Ci vediamo in giro».

Queste tutte le date attualmente confermate del tour “BOOSTOLOGY” organizzato e prodotto da Ponderosa Music&Art:

9 luglio – Correggio (RE) – Teatro Asioli per il Festival Mundus

24 luglio – Verucchio (RN) – Sagrato della Collegiataper il Verucchio Festival

29 luglio – Roma – Mattatoio

4 agosto – Castiglione D’Orcia (SI) – Torre di Tentennano

9 agosto – Codroipo (UD) – Concerto all’alba a Villa Manin per Villa Manin Estate 2020

22 agosto – Ulassai (NU) – Stazione dell’Arte

27 agosto – Otranto (LE) – Castello Ducaleper Luce D’Oriente Festival

28 agosto – Carovigno (BR) – Giardino del Castello Dentice di Frasso per Piano Lab Festival

4 settembre – Santo Stefano Belbo (CN) – Collina di Moncucco per il Pavese Festival

12 settembre – Todi (PG) – Parco della Rocca in occasione di Iubel Festival

15 settembre – Fiesole (FI) – Teatro Romano per Estate Fiesolana

I biglietti per i concerti sono disponibili sui principali circuiti di prevendita.

Con “Boostology”, fondendo pianoforte ed elettronica, Boosta accompagna il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle diverse sfumature della musica e della sua unica valenza: essere un collante sociale ed emotivo.

Davide “Boosta” Dileo, torinese, classe 1974 è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale. Musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio-televisivo e scrittore. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo 8 album in studio – 8 dischi di platino, con più di 500.000 copie vendute – 4 cd live ed un’interminabile carriera dal vivo. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina quali: “Non ti voglio più”, contenuto nell’album “Facile” e “La Clessidra” contenuto in “Caramella”. Boosta è considerato uno dei migliori Dj italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Compositore di colonne per il cinema e serie tv, tra cui “1992” e “1993” prodotte da Sky. Dal 2018 è direttore artistico dell’etichetta Cramps Records di Sony Music. Oltre alla carriera artistica coltiva la passione per il volo, è pilota privato e sta studiando per il conseguimento del brevetto come pilota di linea.

Redazione