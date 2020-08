CS_GAIA: in radio “COCO CHANEL”, secondo brano estratto dall’album “Nuova Genesi”. Online il video del brano

La giovane cantautrice italo-brasiliana rivelazione di “Amici 19”

il suo brano Chega, diventato in breve tempo una hit radiofonica, è DISCO DI PLATINO

e il suo album “Nuova Genesi” ha superato 50 MILIONI DI STREAM!

GAIA

IN RADIO

“COCO CHANEL”

SECONDO BRANO ESTRATTO DALL’ALBUM “NUOVA GENESI”

ONLINE IL VIDEO DEL BRANO

Dopo lo straordinario successo di Chega, il brano ormai diventato hit dell’estate 2020, già certificato DISCO DI PLATINO (dati FIMI /gfk), GAIA torna in radio da venerdì 21 agosto, con COCO CHANEL, secondo singolo estratto dall’album “Nuova Genesi” (Sony Music Italy).

Il brano è accompagnato da un video, diretto dagli Younuts, che si snoda in una successione di quadri animati in cui le atmosfere polverose di Erwin Olaf si fondono all’estetica rigorosa di Wes Anderson.

Un alternarsi di immagini di quotidianità di una coppia ormai annoiata e assorbita totalmente dalla routine che cerca di evadere dalla realtà attraverso una sorta di sogno ad occhi aperti nella speranza di ritrovarsi.

Il video è visibile qui: http://www.youtube.com/watch?v=EI0NmNl2jts

«In questo brano, mi diverto, tanto – racconta Gaia – Decido di mettere alla prova una relazione ormai non più solidissima, invitando il mio compagno a viaggiare con l’immaginazione in Brasile, mentre siamo comodamente seduti sul divano di casa. Il viaggio è riscoperta di se stessi e dell’altro, è lasciarsi andare e affidarsi alla guida altrui, per capire alla fine se siamo in buone mani, sapendo che, comunque andrà, non sarà mai stato tempo sprecato.

“FAMMI VEDERE SAN PAOLO / FAMMI VEDERE SE POI CI PERDIAMO / GIURO CHE POI LITIGHIAMO / GIURO CHE POI LÌ TI AMO”».

Il brano è contenuto in “NUOVA GENESI” (Sony Music Italy), l’album della cantautrice italo-brasiliana, versione fisica dell’album Genesi, che ha già superato i 50 milioni di stream, arricchita da tre brani inediti che rappresenta una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l’elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali. L’album è disponibile qui:

https://smi.lnk.to/nuovagenesi

Track listing di “Nuova Genesi”:

1) Chega

2) Densa

3) What I say

4) Mi ricordo un po’ di me

5) Coco Chanel

6) Fucsia

7) Stanza 309

8) Il rosso delle rose

9) Bela Flor

10) Calma

Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Jacopo Ettorre, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino.

“Nuova Genesi” rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l’ha portata alla sua “nuova genesi” appunto.

Redazione