CS_Nuovo appuntamento con “La sai l’ultima? – Digital edition” OSPITI Paolo Bonolis e Maurizio Mattioli.

Sabato 22 agosto in prima serata su Canale 5 appuntamento con “La sai l’ultima? – Digital Edition”, il varietà condotto da Ezio Greggio.

Anche in questa puntata le tre compagini capitanate da fuoriclasse della comicità italiana, rispettivamente Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfidano a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia.

I concorrenti si affrontano singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio vota il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno è avvallato dal “notaio” Nino Formicola, affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico.

La competizione sarà arricchita dalla presenza di tre “jolly”: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli) chiamati dai coach a raccontare un proprio cavallo di battaglia per incrementare il punteggio della loro squadra.

Gli ospiti della quinta puntata sono Paolo Bonolis e Maurizio Mattioli.

