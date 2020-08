CS_MILEY CYRUS è tornata! Da venerdì 28 agosto in radio il nuovo singolo “MIDNIGHT SKY”, già disponibile in digitale. Online anche il video del brano, interamente diretto dalla popstar internazionale!

MILEY CYRUS È TORNATA!

DA VENERDÌ 28 AGOSTO IN RADIO E GIÀ DISPONIBILE IN DIGITALE

IL NUOVO SINGOLO

“MIDNIGHT SKY”

ONLINE ANCHE IL VIDEO

INTERAMENTE DIRETTO DALLA POPSTAR INTERNAZIONALE!

La popstar internazionale MILEY CYRUS è tornata!

Da venerdì 28 agosto entrerà in rotazione radiofonica il nuovo singolo “MIDNIGHT SKY” (Sony Music/RCA Records), già disponibile in digitale.

Il brano, dal sound anni ‘80, traccia una nuova direzione musicale per l’eclettica artista che, ancora una volta, ha saputo reinventarsi.

Ad accompagnare “Midnight Sky”, brano legato all’ultimo anno della sua vita, anche il videoclip ufficiale diretto interamente da Miley Cyrus: https://youtu.be/aS1no1myeTM.

Sia per il video che per le sonorità, l’artista si è ispirata a grandi icone femminili della musica come Stevie Nicks, Joan Jett e Debbie Harry, da sempre suoi modelli di riferimento.

La clip mostra la popstar nella sua vera identità: impertinente, sexy, sicura di sé e camaleontica. Lo spettatore viene catapultato nella dimensione creativa di Miley,che mostra il completo controllo della sua vita, spesso raccontata per bocca dei media.

Miley Cirus è un’artista in pace con se stessa, senza nulla da dimostrare, ma con la continua voglia di spingersi oltre i suoi limiti e sperimentare sia nei suoni che nell’estetica. Nella sua carrieraha dimostrato di riuscire ad essere tante cose, mai banali, e “Midnight Sky” segna il passo successivo nella sua evoluzione artistica.

Redazione