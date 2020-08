European Metal Channel inserisce i Celtic Hills tra le migliori metal band europee

Grandi novità in casa Celtic Hills. European Metal Channel, una delle emittenti di maggiore spessore specializzate in ambito di musica estrema, in particolare heavy metal a 360°, ha inserito la band italiana dei Celtic Hills tra le migliori metal band europee. Un motivo di grande orgoglio per un gruppo tricolore che raggiunte un traguardo di notevole spessore. I Celtic Hills per la cronaca, hanno recentemente pubblicato il loro ultimo album in studio Blood Over intents.

E’ possibile vedere la puntata che consacra di Celtic Hills cliccando il link sottostante:

Redazione