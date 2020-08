CS_In radio e in digitale “Over Now” (Columbia Records), il nuovo singolo di Calvin Harris, e The Weeknd! Online anche il video del brano.

CALVIN HARRIS

Per la prima volta con THE WEEKND

DA OGGI IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO SINGOLO

“OVER NOW”

ONLINE ANCHE IL VIDEO DEL BRANO

(youtu.be/quFlP3cRCFs)

Da venerdì 28 agosto, è disponibile in radio e in digitale “Over Now” (smarturl.it/ovrnw) (Columbia Records), il nuovo singolo di Calvin Harris, e The Weeknd!

Questo brano, segna la prima collaborazione dei due artisti di fama mondiale.

online anche il video di del brano al seguente link: youtu.be/quFlP3cRCFs

Diretto da Emil Nava, collaboratore di lunga data di Calvin Harris, il video innovativo sfuma i confini tra tecnologia e realtà, con un’esperienza che trascende lo spazio e il tempo attraverso un portale CGI nella mente di The Weeknd.

www.instagram.com/calvin

Redazione