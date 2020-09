CS_MODÀ: posticipati al 2021 i concerti all’ARENA DI VERONA e nei PALASPORT ITALIANI, domani esce il video del nuovo singolo “CUORE DI CEMENTO”

MODÀ

POSTICIPATI AL 2021 I CONCERTI

all’ARENA DI VERONA e nei PALASPORT ITALIANI

Domani esce il video del nuovo singolo

“CUORE DI CEMENTO”

Domani, mercoledì 2 settembre, esce sulla pagina ufficiale Youtube dei MODÀ il video di “CUORE DI CEMENTO” (prodotto da Friends & Partners – licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe), il nuovo singolo attualmente in radio, caratterizzato da una forte carica rock, che segna un ritorno all’inconfondibile sound delle origini della band.

Il video è girato in bianco e nero e sottolinea il ritmo incalzante della canzone grazie alla band che suona dal vivo riempiendo lo studio con la sua grande energia! Vede la regia Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis di Double Vision ed è stato girato ai Big Motion Studios (http://bigmotion.it/).

Link al video online da domani alle ore 14.00: https://youtu.be/l_ZWtL5JvLk

“Cuore di cemento” arriva dopo il successo dell’album “Testa o croce” (prodotto da Friends & Partners – licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe) che nel 2019 ha segnato il grande ritorno della band campione d’incassi sulla scena musicale. “Testa o croce” è stato certificato Oro, è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane nella Classifica album Fimi – Gfk e ha superato i 15 milioni di stream. I videoclip che hanno accompagnato il disco, hanno raggiunto 25 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il tour a dicembre 2019 nei Palasport italiani ha registrato il tutto esaurito.

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, i concerti dei MODÀ previsti per il 2020 vengono posticipati al 2021.

Il concerto speciale all’Arena di Verona, previsto il2 maggio 2020, è posticipato al 26 settembre 2021.

Il tour nei palasport “Testa o Croce tour”, previsto a marzo 2020 einizialmente rinviato all’autunno 2020, viene posticipato al 2021 secondo il seguente calendario:

1 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano – recupero del 28 marzo e del 18 dicembre 2020

2 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano – recupero del 29 marzo e del 19 dicembre 2020

5 ottobre al Pala Sele di Eboli (Salerno)- recupero del 10 marzo e del 13 ottobre 2020

8 ottobre al Pala Catania di Catania – recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020

9 ottobre al Pala Catania di Catania – recupero del 7 marzo e del 3 ottobre 2020

12 ottobre al Palasport di Reggio Calabria – recupero del 17 marzo e del 6 ottobre 2020

15 ottobre al Pala Florio di Bari – recupero del 13 marzo e del 9 ottobre 2020

16 ottobre al Pala Florio di Bari – recupero del 14 marzo e del 10 ottobre 2020

19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma – recupero del 20 marzo e del 12 dicembre 2020

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

I Modà saranno sul palco dell’Arena di Verona tra gli ospiti dei SEAT MUSIC AWARDS 2020. La serata sarà trasmessa sabato 5 settembre in prima serata su RAI 1.

Tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 7 album e decine di hit, i Modà sono: Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria).