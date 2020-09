CS_ IL DAYTIME DELL’AUTUNNO DI RAI1 DA LUNEDI’ 7 SETTEMBRE

L’Italia in questi giorni si trova a dover affrontare una serie di scadenze cruciali per la sua ripresa: dalla riapertura delle scuole, dopo la fase acuta del lockdown, all’avvio delle attività economiche fortemente penalizzate dal Covid-19. In questo contesto il primo canale della Televisione Pubblica sente ancor più forte la responsabilità di informare e intrattenere. Il daytime di Rai1 in particolare avrà il compito nella stagione autunnale di interpretare questa esigenza di offrire notizie e approfondimenti, ma anche momenti di leggerezza intelligente che stimolino la conoscenza dei fatti e dei personaggi. L’obiettivo di Rai1 è quello di affermare, attraverso il racconto della realtà, la sua autorevolezza, la sua competenza e la sua eleganza nell’intrattenere, puntando da un lato a consolidare il pubblico fedele, dall’altro conquistando anche spettatori più giovani con più qualità, più originalità, più attrattività. In quest’ottica, il daytime sarà affidato a giornalisti Rai e a volti storici della Rete che restituiranno al pubblico, ognuno con il proprio stile e la propria professionalità, i valori della Rete e l’immagine di un paese unito, solidale, ingegnoso e capace anche in questo momento di crisi di rimettere insieme lo sforzo di tutti per risollevarsi e per affrontare le sfide del futuro e gli inevitabili cambiamenti che dovremo essere in grado di gestire. Il tradizionale appuntamento con le morning news di “Unomattina” si apre con una novità alla conduzione, che vede impegnata la coppia di giornalisti interni Monica Giandotti e Marco Frittella. Segue “Storie Italiane” con le inchieste giornalistiche e i fatti della cronaca, del costume e del sociale raccontati da Eleonora Daniele e dalla sua squadra di inviati. Entrambi i programmi hanno rappresentato un importante presidio informativo durante l’emergenza Covid, dimostrando grande reattività e capacità di adattarsi anche a situazioni critiche. Il pomeriggio di Rai1 inizia con un’assoluta novità che vede l’arrivo sulla rete ammiraglia della giornalista Serena Bortone, che animerà un nuovo programma tra attualità e costume. “Oggi è un altro giorno” sarà uno spazio di interviste, storie e confronti che racconteranno il Paese, i suoi fatti e i suoi personaggi con toni leggeri, ma attenti ai contenuti e alla confidenzialità. Un “racconto italiano” che, attraverso inviati, sarà anche racconto visivo di territori. Non mancherà lo spazio per discutere e dibattere temi che dividono il Paese e che chiamano in causa anche la politica, il sociale e gli stili di vita degli italiani. A seguire, dopo il tradizionale appuntamento con la soap “Il paradiso delle signore”, torna “La vita in diretta” condotta da Alberto Matano, che continuerà il suo racconto della realtà con le telecamere accese sull’Italia e sul mondo per conoscere i fatti, le persone e le vicende più complesse. Il ruolo esercitato nell’emergenza Covid ha dato al programma ulteriore visibilità e una significativa leadership sul piano dell’informazione in presa diretta e della tv di servizio.

