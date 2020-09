CS_RIKI è tornato! Oggi esce “POPCLUB”, il nuovo album di inediti del cantautore che ha conquistato l’Italia e l’America Latina. Da oggi in radio il nuovo singolo “LITIGHIAMO”, che l’artista presenterà per la prima volta live domani ai SEAT MUSIC AWARDS!

Dopo aver venduto oltre 300mila copie con i primi due album

“Perdo le parole” e “Mania”

TORNA A FARE EMOZIONARE I SUOI FAN

RIKI

OGGI ESCE

“POPCLUB”

Il nuovo disco di inediti del cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina!

DA OGGI IN RADIO “LITIGHIAMO”

il nuovo singolo estratto dall’album

che sarà presentato al pubblico per la prima volta live

DOMANI all’Arena di Verona durante i SEAT MUSIC AWARDS 2020

Dopo aver venduto oltre 300mila copie con i primi due album “Perdo le parole” e “Mania”, RIKI torna a fare emozionare i suoi fan!

Oggi esce “POPCLUB” (Sony Music Italy),il nuovo atteso album di inediti del cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina: https://SMI.lnk.to/RikiPopclub.

Da oggi, inoltre, è in radio “LITIGHIAMO”, il nuovo singolo estratto dal disco, che l’artista presenterà al pubblico per la prima volta live domani, sabato 5 settembre, all’Arena di Verona e in diretta in prima serata su RAI 1, durante i Seat Music Awards 2020 – edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, “POPCLUB” è un album maturo e sfaccettato che mescola sonorità pop ed elettroniche. Le 11 tracce che lo compongono, tra cui “Lo sappiamo entrambi” presentata al 70° Festival di Sanremo e il singolo “Gossip”, alternano contenuti intimi e personali a riflessioni sul mondo esterno e sui rapporti umani, fino a toccare tematiche ecologiche, come con “Petali e Vocoder”, un recitato sul cambiamento climatico e l’impatto dell’uomo sulla natura.

Per tutti coloro che hanno pre-ordinato “POPCLUB” nei mesi di novembre e dicembre, l’album sarà disponibile nella versione “SPECIAL EDITION” con un’esclusiva confezione in alluminio e 5 memo vocali delle prove di alcuni brani del disco.

Inoltre, chi acquisterà l’album sul circuito IBS riceverà una speciale copia di “POPCLUB” autografata da RIKI, mentre chi lo acquisterà sul circuito Amazon (https://amzn.to/2GoHAb3) potrà partecipare al virtual instore, in programma martedì 29 settembre, in cui Riki risponderà alle domande dei fan e si esibirà in un esclusivo mini-live.

Questa la tracklist dell’album: “Margot”, “Strip”, “Idee di noi”, “Lo sappiamo entrambi”, “Da Club”, “Litighiamo”, “PopClub”, “Gossip”, “Piccole cose”, “Come mi vuoi”, “Petali e vocoder”.

Nella “SPECIAL EDITION”, alla tracklist standard si aggiungono: “Margot” (Prova strofa) – 11 Agosto 2019, “Lo sappiamo entrambi” (Prova ritornello con Riccardo Scirè) – 16 Aprile 2018, “Da Club” (Prova special) – 21 Dicembre 2019, “Piccole cose” (Prova ritornello) – 31 Ottobre 2018, “Come mi vuoi” (Prova seconda strofa) – 20 Dicembre 2019.