CS_Vince la 29esma edizione della PARTITA DEL CUORE la squadra di SALMO! “Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE? – Edizione Speciale 2020”, in diretta ieri sera su Rai1, ha conquistato la prima serata

Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE? – Edizione Speciale 2020

CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON DUE MILIONI DI SPETTATORI

ALLA 29ESIMA PARTITA DEL CUORE TRIONFA

LA SQUADRA DI SALMO!

Resta attivo fino al 21 settembre il numero solidale 45588

per sostenere la raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo

“Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE? – Edizione Speciale 2020”, andato in onda ieri sera,giovedì 3 settembre, in diretta dallo Stadio Bentegodi di Verona su Rai1, ha conquistato la prima serata con l’11.1% di share, pari a 1.969.000 spettatori. L’hashtag “partitadelcuore2020” è stato trend topic in Italia ieri sera su Twitter ed è rimasto nelle tendenze per 17 ore.

Le 4 squadre, capitanate da ALESSANDRA AMOROSO, MASSIMO GILETTI, GIANNI MORANDI e SALMO hanno portato sul campo artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo, uomini e donne insieme!

La prima sfida ha visto scendere in campo la squadra di Massimo Giletti contro il team di Salmo. I primi trenta minuti sono finiti 0-0 e ai rigori ha trionfato la squadra di Salmo. La seconda partita è stata giocata fra il team di Alessandra Amoroso e quello di Gianni Morandi. È finita 1-1 e ai rigori ha trionfato la squadra di Alessandra Amoroso.

La finale si è giocata tra la squadra di Salmo e quella di Alessandra Amoroso (Salmo ed Eros Ramazzotti sono stati sostituiti in campo da Briga e Fede). La partita si è conclusa 2-1 (gol di Fede, Ventola, Briga) per la squadra di Salmo che ha così trionfato alla 29esima Partita del Cuore!

Davide Bonolis ha vinto il Premio come miglior giocatore di questo emozionante quadrangolare.

La serata è stata condotta da CARLO CONTI che ha ricordato lo scopo benefico della Partita, dedicata ai lavoratori dello spettacolo, e l’importanza degli eventi che segnano l’inizio della ripresa delle attività per gli addetti ai lavori di questo settore.

Questa edizione speciale de LA PARTITA DEL CUORE, ha visto una formula innovativa ideata da GIANMARCO MAZZI e GIANLUCA PECCHINI per la NAZIONALE CANTANTI, quest’ultima ha svolto il ruolo di “game master” coordinando tutte le varie fasi della preparazione dell’evento, con la guida del suo presidente ENRICO RUGGERI e l’organizzazione generale a cura di GIANLUCA PECCHINI con GIANMARCO MAZZI.

«I commenti entusiasti che ci sono arrivati dopo la Partita di ieri sera mi riempiono di orgoglio e soddisfazione. In un momento complicato siamo riusciti a dar vita ad una nuova formula per la 29esima Partita del Cuore. Come Associazione abbiamo fatto una scommessa e ora voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto e ci hanno portato a vincerla. Ringrazio i Capitani, i Direttori Tecnici e i tutti i giocatori che si sono impegnati artisticamente e moralmente a scendere in campo, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, ringrazio Titti Quaggia e l’Associazione La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus per aver messo a disposizione un numero solidale che testimonia l’importanza storica di questa edizione. Penso che abbiamo dato un segnale forte e che rimarrà nella storia, riunendo personaggi appartenenti a diversi mondi (dalla musica, al giornalismo, dalla tv, allo sport) insieme sul campo da calcio per un unico grande scopo che da sempre caratterizza la Partita del Cuore e l’impegno della Nazionale Cantanti, essere a disposizione di chi ha più bisogno e farlo, appunto, con tutto il cuore» dichiara Gianluca Pecchini.

«Siamo orgogliosi di essere stati al fianco di questa Edizione Speciale, che ci ha fatto sentire tutti di nuovo uniti e che ha anche vinto gli ascolti di ieri sera. È un momento particolare, mai avremmo pensato che la musica si sarebbe fermata e che i lavoratori dello spettacolo avrebbero avuto bisogno della nostra solidarietà. Abbiamo immediatamente appoggiato il progetto nazionale “Da Verona accendiamo la musica” e siamo fieri che i nostri artisti coraggiosamente non si siano tirati indietro ma siano scesi in campo ieri sera per la Partita del Cuore. Stiamo dimostrando ancora una volta che siamo in prima fila e sosteniamo chi lotta per riaccendere la musica. Un grazie particolare ai calciatori e agli allenatori che sono intervenuti nella Partita del Cuore, per il loro impegno solidale, Bertolini, Dida, Ganz, Maldini, Murelli, Pioli e gli altri. Ci tengo a ricordare che il numero solidale che abbiamo messo a disposizione sarà attivo ancora fino al 21 settembre» dichiara Titti Quaggia, Responsabile de “La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus”.

Radio Bruno ha consegnato ufficialmente al presidente dell’associazione Music Innovation Hub, Andrea Rapaccini, un assegno dell’importo di 15.500€ come contributo al sostegno dei lavoratori dello spettacolo. La somma è stata raccolti con la vendita dei biglietti dei due concerti “Radio Bruno Estate” del 27 e 28 luglio scorso in piazza Grande a Modena.

Fino al 21 settembre è attivo il numero solidale 45588 (messo a disposizione dall’Associazione La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus). Il ricavato complessivo confluisce nel fondo “COVID 19 – Sosteniamo la musica” di MUSIC INNOVATION HUB, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

Attraverso il numero solidale è possibile donare 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce. Sarà possibile donare 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

Si ringraziano: il title sponsor Esselunga; i main sponsor Grana Padano, Bayer, Gruppo Green Vision; lo sponsor Tecnico Givova; gli sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, BPER Banca, Rent4Friends, San Carlo, Trivellato Industriali e Autoteam 9. Si ringraziano Associazione La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus e Hellas Verona.

“Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE? – Edizione Speciale 2020” si è inserito nel progetto nazionale “Da Verona accendiamo la musica”, prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni italiane della musica. Insieme ai SEAT MUSIC AWARDS (2 e 5 settembre in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona), allo “speciale” SEAT MUSIC AWARDS – Viaggio nella musica (6 settembre, Rai1) e al grande concerto HEROES (6 settembre in diretta streaming dall’Arena di Verona a partire dalle ore 19.00), la ventinovesima edizione de LA PARTITA DEL CUORE aderisce all’iniziativa di Music Innovation Hub – Impresa Sociale (MIH – www.musicinnovationhub.org), organizzazione promotrice e destinataria della raccolta fondi televisiva per sostenere i lavoratori dello spettacolo.