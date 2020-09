Torna “Il Paradiso delle Signore Daily”

L’appuntamento quotidiano dal 7 settembre su Rai1

Dopo lo straordinario successo ottenuto con ascolti in continua crescita nel pomeriggio di Rai1 (dove ha raggiunto una media 2 milioni di telespettatori con punte del 19,5% di share), seguito oltre che su RaiPlay, Rai Premium, Rai Italia e altre decine di emittenti all’estero, “Il Paradiso delle Signore Daily”, la serie prodotta da Rai Fiction e Aurora TV, torna su Rai1 dal 7 settembre dal lunedì al venerdì alle 15.40. Dopo il blocco dovuto all’emergenza Coronavirus, arrivano nuovi episodi ricchi di colpi di scena per l’atteso appuntamento quotidiano con la seguitissima serie ambientata nell’Italia degli anni ’60.

Grazie al grande impegno e al lavoro compiuto da attori, registi e tecnici, “Il Paradiso delle Signore Daily” è stata una delle prime serie a tornare in produzione dopo il lockdown. Dal 30 giugno il set ha riaperto nel massimo rispetto dei protocolli sanitari per continuare il racconto dell’Italia degli anni del boom economico e le avvincenti storie che gravitano attorno al grande magazzino milanese. Guidato dal visionario e intraprendente Vittorio Conti “Il Paradiso delle Signore” torna ad essere il teatro di amori, amicizie, sogni e aspirazioni dei nostri protagonisti.

Nelle nuove puntate, Vittorio e sua moglie Marta, dopo il complicato percorso vissuto nel tentativo di avere un figlio, trovano davanti al Paradiso una neonata abbandonata di cui decidono di prendersi cura. Gabriella invece è ancora indecisa se dare una possibilità a Cosimo, sempre più innamorato, o aspettare un gesto di Salvatore che non si è più fatto avanti per cercare di recuperare il loro rapporto. Intanto, Agnese si lacera nel senso di colpa per avere sottratto la lettera che il figlio ha mandato alla ragazza e che, forse, li avrebbe fatti finalmente riavvicinare.

Dopo il difficile intervento chirurgico, Federico ritorna dalla Svizzera camminando sulle proprie gambe sotto lo sguardo felice di tutti, soprattutto di suo padre Luciano. Il giovane Cattaneo è pronto a ricominciare una nuova vita, ma il rapporto con Roberta è in crisi e Marcello è pronto a farsi avanti con la venere, che si dimostra sempre più confusa tra i suoi due contendenti.

A Villa Guarnieri intanto, Umberto è sempre più preoccupato per le sorti di Adelaide, che da giorni non dà notizie dagli Stati Uniti. Dopo essere venuto a conoscenza di una scottante verità riguardo al passato di Ravasi, Guarnieri decide di partire per salvare la sua Adelaide da un uomo apparentemente pericoloso. Nel frattempo Ludovica sta finalmente per coronare il sogno della sua vita, obbligando Riccardo a sposarla con l’inganno. Ma proprio quando il matrimonio è alle porte un evento inaspettato rischia nuovamente di mischiare le carte: Nicoletta torna a Milano con la piccola Margherita.

