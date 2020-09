RED HOT CHILI PEPPERS Nuovo progetto solista per John Frusciante, ”Maya”

Nuovo progetto solista per John Frusciante, ”Maya”, dedicato al suo… gatto

Nuovo progetto solista in arrivo per John Frusciante. “Maya”, il titolo del disco in uscita il 23 ottobre, sarà un album strumentale di musica elettronica ed è dedicato al suo defunto gatto Maya. Il primo singolo sarà ”Amethblowl”. “Maya” è il primo album elettronico strumentale di John Frusciante con il suo nome. Frusciante fa solitamente musica elettronica come il nickname Trickfinger, e l’ultimo album di Trickfinger, “She Smiles because She Presses the Button”, è uscito lo scorso giugno. Frusciante in un dichiarazione riportata dal portale Pitchfork ha detto: ”Maya è stata con me mentre facevo musica per 15 anni, quindi ho voluto chiamarla come lei. Amava la musica e, con un titolo così personale, non mi sembrava giusto chiamarmi Trickfinger, in qualche modo, quindi è di John Frusciante”.



TRACKLIST

01 Brand E

02 Usbrup Pensul

03 Flying

04 Pleasure Explanation

05 Blind Aim

06 Reach Out

07 Amethblowl

08 Zillion

09 Anja Motherless



https://www.youtube.com/embed/4nP3C1_Kvw4