Su Rai2 torna “Stracult live show” Il programma dedicato alla settima arte compie 20 anni

Torna il programma di cinema più “cult” della tv italiana: da lunedì 7 settembre a mezzanotte su Rai2 Stracult Live Show, condotto, per il quarto anno consecutivo, dal trio composto da Marco Giusti, Fabrizio Biggio e Andrea Delogu.

Il programma, che quest’anno compie 20 anni, torna al Teatro delle Vittorie, per ora senza pubblico a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

La storia del cinema, i B-movie, le grandi opere della settima arte, le chicche nostrane e internazionali, le novità in sala e in streaming, le produzioni cinematografiche più originali e bizzarre, il presente e il futuro del cinema al tempo del Covid: di questo e molto altro si parlerà nelle puntate di Stracult Live Show con i principali protagonisti, artisti e artigiani del cinema italiano e internazionale. Non mancheranno anche quest’anno i commenti ironici dei The Pills e di Gmax e i contributi musicali degli Statale 66.

Nella prima puntata, uno spazio speciale dedicato al Festival del Cinema di Venezia: in collegamento dal Lido, Marco Giusti intervisterà attori e registi e racconterà questa 77esima edizione.

