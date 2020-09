CS_L’edizione 2020-21 di “Porta a Porta” su Rai1|In onda in seconda serata martedì, mercoledì e giovedì dall’8 settembre

Riparte martedì 8 settembre la 26a edizione di “Porta a Porta”, il programma di Bruno Vespa.

Tre le puntate settimanali (martedì, mercoledì, giovedì) dedicate alla politica, alla cronaca e al costume. Presente da un quarto di secolo su tutti i grandi eventi nazionali e internazionali, “Porta a Porta” è nata il 22 gennaio 1996 con due edizioni, 1996 e 1996-97, e in questi 25 anni ha conquistato la leadership per la puntualità e la tempestività nell’offrire al pubblico un’informazione completa, come pure per la capacità di avere ospiti i leader della politica e i personaggi che hanno segnato cronaca e costume.

La nuova stagione di “Porta a Porta” partirà a settembre con una particolare attenzione agli sviluppi del Covid-19 e alle prossime elezioni regionali. Naturalmente la crisi economica, i provvedimenti del governo e le decisioni dell’Europa saranno approfondite con inchieste e interviste.

Nel primo appuntamento della nuova stagione, in onda martedì 8 settembre alle 23.20, la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina sarà ospite di “Porta a Porta” intervistata da Bruno Vespa. Nella seconda parte si parlerà di Covid e di vaccino con il ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, con l’amministratore delegato di Astra Zeneca Lorenzo Wiltum, con l’amministratore delegato di IBM Piero Di Lorenzo e con il prof. Massimo Galli.

