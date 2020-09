CS_Torna “Fuori dal coro” con Mario Giordano

Martedì 8 settembre, in prima serata su Retequattro, torna con una nuova stagione “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata, l’intervista in diretta al leader della Lega Matteo Salvini sulla più stretta attualità politica, economica e sociale: dalle prossime elezioni regionali, al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, fino alla situazione contagi e alla gestione dell’emergenza Coronavirus.



Tanti gli argomenti e le testimonianze nel corso della serata, con un’ampia pagina dedicata all’imminente riapertura della scuola: mentre i presidi devono affrontare grandi problemi per quanto riguarda gli spazi e il mantenimento del giusto distanziamento, gli sprechi non mancano, con molti edifici di istituti che risultano chiusi, abbandonati o mai completati.



Spazio anche al tema dell’immigrazione, con un’inchiesta sulla gestione dei migranti tra business dell’accoglienza, sfruttamento del lavoro e il boom di arrivi di minorenni nel Nord-Est dell’Italia. E ancora, le telecamere della trasmissione riaccendono l’attenzione sui boss liberati durante il lockdown e mai rientrati in carcere e sul dramma dei bambini sottratti ingiustamente alle famiglie.



Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della serata: il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Vittorio Feltri, lo chef Gianfranco Vissani, Orietta Berti e Veronica Gentili.

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati