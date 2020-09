CS_PINGUINI TATTICI NUCLEARI: esce il video di La Storia Infinita, omaggio a Stranger Things

ph. Luca Panegatti.

online il video di La Storia Infinita, splendido omaggio a una delle serie TV più amate e nostalgiche degli ultimi anni: Stranger Things. E dopo un semestre ricco di enormi successi, dal podio alla 70sima edizione del Festival di Sanremo ai primi posti delle classifiche radio e di vendita, mentre il singolo La Storia Infinita colleziona da subito milioni di ascolti, anche RIDERE, la hit che ha cavalcato la primavera e l’estate italiana, viene certificata Disco di Platino, traguardo già raggiunto in questo 2020 dal repack di Fuori Dall’Hype e dal brano Ringo Starr.



Link al video: http://www.youtube.com/watch?v=PXtcYTK-bQY“Il videoclip de La Storia Infinita è un omaggio a Stranger Things, una serie TV che abbiamo adorato e che è subito diventata un instant classic. Quando un’opera d’arte trascende il periodo storico in cui è stata concepita e assume un significato diverso per ogni generazione futura, è allora che diventa un classico. E La Storia Infinita, così come Stranger Things, lo è,” dice Riccardo Zanotti.

“Le estati più importanti della nostra vita potrebbero essere viste come i grandi classici di ognuno di noi: l’estate del primo bacio, della prima corsa in bici, del primo viaggio senza i genitori… Il video, come la canzone, è un omaggio all’idea di classico, cioè qualcosa che continua ad essere importante anche dopo tanti anni, perché ha valore.”

BIO

Riccardo Zanotti (voce, compositore e autore), accompagnato da Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini sono i Pinguini Tattici Nucleari: una media di 25 anni e migliaia di fan che hanno reso la band tra le più popolari d’Italia, con 4 album all’attivo e diversi Dischi d’Oro (Verdura, Irene, Antartide, Nonono e Ridere e Lake Washington Boulevard). Band rivelazione sul podio della 70sima edizione del Festival di Sanremo 2020 con RINGO STARR, brano che è rimasto a lungo ai primi posti delle classifiche radio e streaming, certificato Disco di Platino insieme all’album Fuori Dall’Hype e al singolo Ridere. Con oltre trecento milioni di ascolti, presentano il 28 agosto il nuovo singolo La Storia Infinita.