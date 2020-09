CS_Ghemon// il 12 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

GHEMON

Scritto nelle Stelle

Special edition 2020

Il 12 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

“Il palco è il luogo dove riesco ad esprimere meglio quello in cui credo musicalmente”

È uscito il 24 aprile “Scritto nelle stelle” (Carosello/Artist First) , l’ultimo album di Ghemon dal quale prende il nome anche il tour che il 12 settembre farà tappa alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Un tour atteso quello dell’artista campano che, come molti altri suoi colleghi, in questa imprevedibile estate ha deciso di non fermarsi e di riportare la musica sui palchi d’Italia.

Il tour proseguirà poi il 13 settembre ad Ancona per La Mia Generazione Festival. La scaletta proposta spazierà dai brani storici a quelli dell’ultimo album, con Ghemon sul palco Giuseppe Seccia – tastiere, Valentina Gnesutta – cori, Arya Delgado – cori, Filippo Cattaneo Ponzoni – chitarra, Fabio Brignone – basso e Vincenzo Guerra – batteria.

Redazione