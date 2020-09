CS_I MAGENTA#9 VINCONO LA 33^ EDIZIONE DEL SANREMO ROCK, MENTRE I THE OCCASIONAL VINCONO LA CATEGORIA TREND!

Si è conclusa da poco la 33^ ed ultima edizione di Sanremo Rock, il festival nazionale più importante in Italia per quanto riguarda la musica rock a 360° con al suo interno una sezione dedicata al pop, funk, jazz, etc, manifestazione dedicata ai nuovi talenti della musica. A vincere questa edizione sono stati i Magenta#9, band proveniente da Bologna per quanto riguarda la categoria rock, mentre i The Occasional da Siena, Toscana, sono la band che ha vinto la categoria Trend.Alla Conduzione Laura Ghislandi e Gigio D’Ambrosio di radio RTL 102.5 e Gigi Zini, voce della Nazionale Italiana Cantanti.I Magenta#9 sono: Alessio “Amos” Amorati (voce); Amedeo Mongiorgi (chitarra e seconda voce); Raffaele Marchesini (batteria); Michele Cavalca (basso); Fausto De Bellis (chitarra solista). I Magenta#9 nascono all’inizio del 2017 nel quartiere “Bolognina” proprio in via Magenta 9, dove i primi due membri della formazione, Alessio “Amos” Amorati e Amedeo Mongiorgi, sono soliti ritrovarsi. Il progetto prende forma attraverso la scrittura di brani inediti e la rivisitazione di canzoni celebri del repertorio della musica italiana, consolidandosi in un rock energico e ruvido, ma al tempo stesso melodico.I The Occasional nascono nel 2011 a Siena, da un gruppo di studenti fuori sede incontratisi per caso (da qui il nome “Occasionals”), e sono ad oggi attivi su tutto il territorio italiano; La band è costituita da 7 elementi, e propone brani scritti ed arrangiati autonomamente, completamente in italiano, con un genere che si può definire “world music”, con notevoli influenze che spaziano dal Folk al Rock, passando per lo Ska.Il fulcro del progetto artistico della band, senese d’adozione ma “fuorisede” di origine, è la necessità della presenza della musica ovunque, (scuole, strada, locali ecc.) al fine di utilizzarla come mediatore di emozioni e come stimolante per “menti spente”. I due premi, rock e trend, sono stati assegnati da due giurie di qualità, composte da produttori musicali, manager, cantanti e musicisti. Per la categoria rock la giuria era composta da Fabrizio Simoncioni (tastierista dei Litfiba e produttore), Matt Backer (produttore e autore che ha collaborato con Elton John e Paul Young), Pino Scotto (cantautore rock), Massimo Varini (chitarrista per molti big) e tanti altri. Per la categoria trend invece la giuria era composta da Fausto Cogliati (produttore di Fedez e J-Ax), Mauro Paoluzzi ( batterista e produttore di Gianni Nannini), Vittorio De Scalzi (fondatore e leader dei New Trolls); Gigio D’Ambrosio di RTL 102.5 e tanti altri. La finale si è disputata al Teatro Ariston di Sanremo; si tratta di edizione particolare e senza precedenti perché organizzata in sicurezza nel rispetto delle normative anti covid, ma che è riuscita nell’impresa di far esibire 230 band a Sanremo, selezionate nelle oltre 50 finali regionali che si sono disputate nel corso dell’ultimo anno e precedute dalle 10.000 candidature pervenute da Italia ed Estero.Al Festival, in veste di ospite, anche Jean Michel Byron, noto per essere stato il cantante dei Toto di Jeff Porcaro, in duo con Ivan Margari alla chitarra, con il quale ha un progetto usicale in corso.



Redazione